Convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

La selección inglesa es una de las candidatas al título mundial y para ello cuenta con una lista de convocados de máximo nivel, aunque también con ausencias que han creado cierta polémica en el país británico

La selección de Inglaterra llega al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá como una de las favoritas para levantar su segunda copa del Mundo, de la que este verano se cumplen 60 años. Los hombres de Thomas Tuchel afrontan la cita mundialista con la intención de cuajar un gran campeonato como hicieran en las dos últimas Eurocopas, donde fueron subcampeonas tras caer ante Italia y España, y en el último Mundial de 2022, donde Francia les apeó en cuartos de final (1-2).Será el primer gran torneo de Thomas Tuchel como seleccionador inglés, cuya lista de convocados no ha dejado indiferente en el país británico. El técnico alemán se ha llevado a jugadores muy importantes y desequilibrantes como Harry Kane, Jude Bellingham o Bukayo Saka, pero también ha dejado atrás a otros de muchísimo nivel como Foden, Trent Alexander-Arnold o Palmer.

Esta es la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de 2026

Porteros

- Jordan Pickford (Everton FC).- Dean Henderson (Crystal Palace FC).- James Trafford (Burnley FC).

Defensas

- Reece James (Chelsea FC).- Marc Guehi (Crystal Palace FC).- Ezri Konsa (Aston Villa FC).- John Stones (Manchester City FC).- Dan Burn (Newcastle United FC).- Tino Livramento (Newcastle United FC).- Djed Spence (Tottenham Hotspur FC).- Lewis Hall (Newcastle United FC).

Centrocampistas

- Jude Bellingham (Real Madrid CF).- Declan Rice (Arsenal FC).- Kobbie Mainoo (Manchester United FC).- Jordan Henderson (Ajax).- Morgan Rogers (Aston Villa FC).- Elliot Anderson (Nottingham Forest FC).

Delanteros

- Harry Kane (FC Bayern Múnich).- Bukayo Saka (Arsenal FC).- Marcus Rashford (Manchester United FC).- Anthony Gordon (Newcastle United FC).- Eberechi Eze (Crystal Palace FC).- Ivan Toney (Al-Ahli Saudi FC).- Ollie Watkins (Aston Villa FC).- Noni Madueke (Chelsea FC).

Cuerpo técnico

- Entrenador: Thomas Tuchel.- Entrenador asistente: Anthony Barry.- Entrenador de porteros: Henrique Hilário.- Analista: James Melbourne.- Analista de vídeo: James Melbourne.- Preparadores físicos: Nicolas Mayer, Hailu Theodros, Steve Kemp.

El calendario de Inglaterra en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

Con sus 26 elegidos, Thomas Tuchel llegó a Estados Unidos el pasado 2 de junio para comenzar la preparación del torneo en su campamento base en West Palm Beach, Florida. Los últimos en incorporarse a la concentración fueron los jugadores que disputaron las finales europeas con el Arsenal (Declan Rice, Eberiche Eze y Bukayo Saka) y el Crystal Palace (Dean Henderson).

La expedición inglesa partió el pasado martes y ya en tierras norteamericanas se ha enfrentado a Nueva Zelanda y el próximo día 10 lo hará ante Costa Rica, el último amistoso antes de los partidos oficiales.

Encuadrado en el grupo L, Inglaterra debutará en el Mundial frente a Croacia, en Dallas, el próximo 17 de junio. El segundo duelo de su grupo será ante Ghana, en Boston, el 23 de junio, cerrando la fase de grupos contra Panamá, el 27 de junio, en Nueva Jersey.