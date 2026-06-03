Ni España ni Argentina: un experto que ha acertado los tres últimos ganadores revela el campeón del Mundial 2026

Las estadísticas del experto matemático Joachim Klement han acertado los tres últimos campeones del Mundial y para esta nueva edición estos cálculos vaticinan un inesperado nuevo campeón del mundo, que contradice los datos de la predicción del Superordenador

El fútbol internacional está a punto de vivir las semanas más emocionantes y especiales de este deporte. El Mundial de 2026 está a punto de dar inicio, el próximo 11 de junio, y el balón echará a rodar después de cuatro largos años de espera para decidir que país es el mejor a nivel internacional. Una selección está a punto de hacer historia, cuando el 19 de julio se decida al gran ganador, y hay muchos candidatos para colocarse la estrella.

España llega a esta cita como vigentes campeones de Europa, Portugal tiene una plantilla muy potente y puede ser el último baile de Ronaldo, la Argentina de Messi es la vigente campeona y la peligrosa Francia del actual balón de oro, Ousmane Dembélé, quién tendrá a su lado a Kylian Mbappé. Por ello, ya hay expertos que se atreven a hacer predicciones.

En este caso, es Joachim Klement quién vaticina quién será el nuevo campeón del mundo. No hablamos de cualquier experto, el matemático alemán ya anticipó los últimos tres títulos de esta competición, desde Alemania en 2014, el título de Francia y el de Argentina en la última edición. Por ello, sus datos estadísticos tienen más que reconocimiento y fiabilidad. Además, se atreve a pronosticar no sólo al campeón, también qué ocurrirá en eliminatorias concretas, y adelanta un enfrentamiento directo entre Ronaldo y Messi.

Un experto que ha acertado los últimos ganadores revela quién ganará el Mundial 2026

El experto matemático Joachim Klement se ha convertido en un nombre ya muy reconocido en el mundo del fútbol de selecciones. Especialmente porque en cada edición del Mundial aparece con unos datos estadísticos que anuncian quién será el campeón. Y siempre acierta. Así lo ha hecho en las tres últimas ocasiones. Por eso, el alemán ha vuelto a desarrollar su modelo estadístico para predecir quién alzará el título este año, y sus declaraciones no han dejado indiferente a nadie.

Klement predice que Países Bajos será el inesperado ganador del Mundial

Ni España, ni Francia, ni Portugal, ni Argentina. Ninguna de las grandes favoritas será la campeona según Joachim Klement. El experto asegura que en esta edición habrá una sorpresa mayúscula y será Países Bajos el inesperado campeón del mundo. La 'naranja mecánica' nunca ha conseguido alzar el título más cotizado del fútbol internacional, pero según estas estadísticas lo conseguirán por primera vez en esta edición, en una final que se celebrará en Estados Unidos. Una diferencia muy notable con los cálculos del Superordenador, que son mucho más optimistas con España y ahora detallamos.

Cristiano Ronaldo acabará con Messi en el Mundial 2030

La predicción sobre el ganador del mundial es la más importante, pero no han pasado desapercibidas otros de sus grandes pronósticos, especialmente en un posible cruce en los cuartos de final. Los cálculos del alemán aseguran que Argentina quedará eliminada en esta ronda, y lo hará ni más ni menos que contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Joachim Klement contradice al Superordenador y niega que España vaya a ganar el Mundial

La versión del matemático alemán contradice la predicción del Superordenador de Opta, que ya ha hecho sus apuestas, con una visión mucho más optimista para la selección española. Entra aquí el debate entre máquina y persona, que se resolverá el 19 de julio. En el caso del Superordenador, pronostica que la campeona será España con un 16,1% de posibilidades.

En segundo lugar quedará Francia, a quién otorga un 13% de posibilidades de alzar el título, en el 'top 3' se queda Inglaterra, con un 11,2% de opciones de ganar la estrella. Aún así, la igualdad es máxima ya que España, Francia, Inglaterra y Argentina, a quién coloca en cuarto lugar, apenas están separadas por un 6% como candidatas para ganar el Mundial.