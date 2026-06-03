La selección española recupera a una pieza clave: Mikel Merino ya entrena con Luis de la Fuente

Luis de la Fuente va recuperando a todos los futbolistas de su convocatoria que tenían compromisos con sus clubes. Ahora es Mikel Merino el último en llegar a la concentración española para prepararse para el Mundial 2026, recién llegado tras competir en la final de la Champions League, justo a tiempo para el partido de España contra Irak

La Selección Española ya apura los últimos detalles para ir lo mejor preparados posible al Mundial 2026. De hecho, este jueves 4 de junio juegan su primer amistoso para ponerse a punto para la cita mundialista. Para este enfrentamiento contra Irak, Luis de la Fuente ha recuperado a una de sus grandes piezas, Mikel Merino, que ya se ha unido a los entrenamientos para preparar estos partidos, aunque aún faltan jugadores por llegar.

El jugador navarro se ha incorporado tarde a la concentración ya que compitió la final de la Champions League con su club, el Arsenal, que se quedó muy cerca de alzar su primera orejona, aunque finalmente perdió en la tanda de penaltis (4-3) frente al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Por esta razón, tampoco se han unido a la concentración en Las Rozas David Raya, Martín Zubimendi, sus compañeros en el equipo inglés, y Fabián Ruiz, quién si consiguió el título con el PSG. Por ello, es tan importante la llegada de Merino previo al partido contra Irak, especialmente con las tres ausencias tan destacadas que ha habido en el entrenamiento.

Mikel Merino se une a los entrenamientos de la Selección Española

Este jueves España tiene su primera prueba de fuego de cara al Mundial 2026. La competición más grande del fútbol a nivel internacional está a punto de comenzar, a partir del próximo 11 de junio, y estos días previos los países están teniendo unos partidos de preparación. La 'Roja' tiene su primera cita contra Irak, en la que los vigentes campeones de Europa deben demostrar su candidatura para alzarse con el título, y Mikel Merino es uno de los jugadores indispensables.

Este miércoles, el jugador del Arsenal ha completado su primer entrenamiento con la selección junto al resto de los compañeros, en la que ha sido la última sesión antes del partido contra el país asiático. Sin embargo, el seleccionador español, Luis de la Fuente, ha dado una rueda de prensa esta mañana y ha asegurado que no va a forzar a ninguno de sus jugadores, teniendo claro que las fechas importantes son a partir de la próxima semana. Aún así, también ha querido dejar claro que estos amistosos no son un compromiso al que presentarse sin más, si no que son las pruebas perfecta para coger forma antes de partir a Estados Unidos, México y Canadá.

Mikel Merino, una pieza fundamental en la España de Luis de la Fuente

Luis de la Fuente ha reconocido en múltiples ocasiones la importancia de Mikel Merino en el equipo español. A pesar de que no suela estar en el once titular, es un revulsivo de garantías, que si en el Arsenal firma grandes números, los mejora aún más vistiendo la camiseta de España. El centrocampista navarro fue el autor del gol decisivo contra Alemania en la Eurocopa 2024, que acabó levantando, además de marcar un hat-trick frente a Turquía en clasificación al Mundial 2026.

Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz ausentes en el último entrenamiento antes de Irak

La Selección Española se prepara para saltar al césped por primera vez con la convocatoria completa que ha elaborado Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en la que la polémica ha vuelto a estar presente. La alegría de la llegada de Merino contrasta con las tres grandes ausencias en el último entrenamiento previo a enfrentarse a Irak, este 4 de junio a partir de las 21:00 horas en Riazor.

Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz han sido los tres jugadores que no se han entrenado con el resto de sus compañeros en el césped, si no que han estado haciendo un plan específico de recuperación para estar disponibles una vez empiece el Mundial, ya que han llegado a esta cita internacional muy justos con sus respectivas lesiones, aunque el seleccionador ha confirmado que los tres estarán disponibles para pelear por la segunda estrella.