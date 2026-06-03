Cancelan en España un amistoso previo al Mundial 2026 por alerta sanitaria por ébola

Estos días tenía que celebrarse un partido amistoso entre Chile y la República Democrática del Congo como preparación para el Mundial 2026, pero el brote de ébola en el país africano ha hecho que se cancele este choque que se iba a jugar en España y que salten las alarmas en la FIFA

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá está a punto de dar inicio, a partir del 11 de junio, y las selecciones clasificadas ya empiezan a ponerse en marcha antes de esta gran cita del fútbol internacional. Estos días se están celebrando partidos amistosos para que los países cojan ritmo antes del Mundial. Sin embargo, hay dos países que no podrán jugar un amistoso, que se disputaba en España, ya que se ha cancelado por alerta sanitaria debido a un brote de ébola.

Concretamente se trata de un choque de calentamiento entre Chile y la República Democrática del Congo, que tenía previsto jugarse el próximo día 9 de junio en La Línea de la Concepción, Cádiz, justo antes de poner rumbo a las sedes oficiales dónde se celebrará esta competición. Sin embargo, el alcalde municipal, Juan Franco, ha confirmado que no se va a llevar a cabo debido a la preocupación por el brote de ébola.

¿Por qué se ha cancelado el amistoso entre Chile y República del Congo?

La República Democrática del Congo se ve afectada por un brote de ébola bastante preocupante, saltando las alarmas mundiales desde mayo, cuando se dio a conocer que realmente se trata de un estallido de casos, con más de 1.000 afectados. Una situación que inquieta a la FIFA, que sabe que este brote puede poner en serio riesgo el Mundial de 2026.

Por ello, el alcalde de la localidad gaditana no ha querido tomar riesgos y ha confirmado de forma oficial que el choque entre la RD Congo y Chile, que no participará en el torneo, ha sido cancelado para evitar "posibles riesgos sanitarios" a causa de este brote de ébola. Ambos equipos han intentado que se celebrase este encuentro, con los jugadores africanos barajando la posibilidad de cambiar de estadio en España, mientras que los chilenos propusieron jugar el partido a puerta cerrada, pero Juan Franco no ha querido tentar a la suerte, explicando su punto de vista.

"Estamos hablando de una pandemia bastante grave en África (...) y nos pareció que lo más sensato era que el partido no se celebrara" ha explicado el alcalde en declaraciones para COPE.

Preocupación en la FIFA por una crisis sanitaria ante el Mundial 2026

Esta decisión de cancelar el encuentro por el brote de ébola en la República Democrática del Congo ha sido una decisión que ha tomado el alcalde tras estudiarlo con las autoridades sanitarias. "Lamentamos tener que haber tomado esta decisión, ya que un partido de estas características es un atractivo para la ciudad, pero entendemos que la situación sanitaria que se vive en la República Democrática del Congo en relación al virus del ébola y la documentación que se ha aportado, que no acaba de justificar que no exista riesgo de ningún tipo". Unas declaraciones de las que también son conscientes la FIFA, que tienen las alarmas activadas de cara al Mundial de 2026.

Por lo pronto, no hay riesgo de que vayan a cancelar la participación de la RD Congo en los partidos previstos en Estados Unidos, México y Canadá, pero si están "monitorizando la situación", en contacto permanente con la federación del país africano y siempre siguiendo los protocolos sanitarios internacionales.

Frenazo a la preparación de la República del Congo para el Mundial 2026

El país africano se ha clasificado para competir este torneo internacional más de 50 años después, desde 1974, por lo que es una oportunidad única para darse a ver en uno de los mayores eventos del deporte. Pero el ébola les va a dar un frenazo importante. Por lo pronto, ya van a llegar a la cita mundialista con un partido de preparación menos, además de toparse con restricciones de viajes en algunos países.