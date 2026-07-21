España celebra; otros arden: Diferencia Mundial también fuera del campo

Dos millones de personas tomaron las calles de la capital española para recibir a la Selección de Luis de la Fuente y celebrar con ellos una segunda estrella histórica. Una jornada multitudinaria que transcurrió sin incidentes ni violencia y dejó una lección de civismo tan valiosa como el propio triunfo en la Copa del Mundo

La selección española de fútbol que ha ganado el segundo Mundial de nuestra historia es un fiel reflejo de nuestro país, de lo mejor de España. Un país plural en el que la convivencia y el espíritu colectivo pesan más que los intereses particulares. Este equipo ha sido la mayor herramienta de cohesión nacional y social que podía existir, tal y como se ha visto durante el torneo y en las celebraciones del título.

"Juntos somos más fuertes, que no le quepa duda a nadie", dijo Luis de la Fuente en Cibeles mientras celebraban el título. Una frase que ha sido la idea interiorizada por los futbolistas y que se ha trasladado a una sociedad que cada vez vivía más polarizada.

Dos millones de personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid, datos que siempre se quedan cortos, se tiraron a las calles de la capital para arropar a la selección española campeona del Mundial. Varios millones más lo hicieron la noche anterior en las plazas, calles y barrios de toda la geografía española, dando el mayor ejemplo de unión posible. Pero no sólo se ha visto alegría y unión en esta fiesta, también hemos demostrado que los españoles somos los mejores del planeta celebrando.

Más allá del ingenio con los cánticos, de los disfraces, de los carteles que la gente hizo para la ocasión y que incluso algunos llegaron a manos de los futbolistas durante la rúa. Más allá de todo eso, lo que la sociedad española ha demostrado es un civismo mayúsculo. No porque lo diga yo, que puedo no tener una opinión objetiva, es porque así lo demuestran los hechos. Sólo hay que pensar: ¿qué hubiera ocurrido si Francia o Argentina hubieran ganado el Mundial?

En el Mundial de 2022, cuando Francia eliminó a Marruecos, un adolescente murió y 266 personas fueron detenidas en París por disturbios. Por eso, cuando ambas selecciones se enfrentaron este Mundial, el gobierno francés desplegó a más de 20.000 policías para blindar Francia y su capital. En la retina también están los más de 200 heridos y centenares de detenidos por los disturbios originados por el último triunfo del PSG en la Champions League el pasado mes de mayo.

También en 2022, después de que Argentina ganase esa Copa del Mundo, las autoridades tuvieron que desalojar la Plaza de la República de Buenos Aires ante la oleada de saqueos. Lo mismo tuvieron que hacer en el Obelisco, al que muchos habían escalado. La celebración de la albiceleste se vio manchada por actos vandálicos e incluso reyertas entre distintas bandas aprovechando el caos.

Teniendo este contexto, uno no puede hacer otra cosa que sentirse enormemente orgulloso, no sólo por lo conseguido sobre el terreno de juego, donde la selección española pasó por encima de todos y redujo al mínimo a potencias como Francia y Argentina, sino también por la forma en la que se ha celebrado el éxito, donde también España ha ganado por goleada.