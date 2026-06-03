Borja Iglesias se reivindica con España tras las críticas: "Aprovecharé cualquier oportunidad y si no, animaré como el que más"

El delantero del Celta de Vigo ha sido una de las grandes sorpresas de la convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, y para silenciar las críticas de algunos aficionados sobre su llamada, el ex bético ha querido demostrar su compromiso con la 'Roja' antes del partido frente a Irak

La Selección Española es una de las grandes candidatas a ser campeona en el Mundial 2026, que dará comienzo en los próximos días, a partir del 11 de junio. Los actuales campeones de Europa llegarán a Estados Unidos, México y Canadá con ganas de dar un golpe en la mesa y conseguir la segunda estrella. Luis de la Fuente, seleccionador español, ya dio la lista de sus futbolistas para pelear por el título, y Borja Iglesias fue una de las grandes sorpresas.

En una convocatoria con la que España se juega un Mundial histórico, que será el más grande de la historia con 48 países participantes, siempre hay máxima exigencia. Inevitablemente también mucha polémica, y Borja Iglesias ha sido uno de los nombres que más se ha puesto en duda. Sin embargo, el jugador del Celta de Vigo ha dado una rueda de prensa este miércoles, justo antes del enfrentamiento de España contra Irak en el primer amistoso de preparación para el Mundial, y ha querido reivindicarse y dejar claro que siempre va a poner por encima la Selección antes que su rol individual como futbolista.

Borja Iglesias responde a las críticas por su convocatoria con la Selección Española

La 'Roja' tiene este jueves 4 de junio su primer reto previo al Mundial 2026. El equipo español jugará su primer amistoso y será un partido clave para que el engranaje de la Selección empiece a funcionar como un reloj para la competición internacional. Con las importantes ausencias en los entrenamientos, todo apunta a que Borja Iglesias será titular en el partido contra Irak.

Un enfrentamiento en el que podrá demostrar que su convocatoria está justificada, pese a aquellos aficionados que han criticado su presencia con España asegurando que hay delanteros con más continuidad y mejores estadísticas (el delantero ha marcado 14 goles y ha dado 2 asistencias en 35 partidos esta campaña), además de que Borja nunca ha sido un habitual en las listas, ni siquiera con Luis de la Fuente. Por eso, 'el panda' ha aprovechado su comparecencia frente a los medios en Las Rozas

Borja Iglesias da prioridad a la Selección Española

El futbolista español ha reconocido que estaba "muy nervioso" cuando salió la convocatoria oficial de España, y "muy feliz, muy contento y con ganas" de representar a su país en una cita tan importante como es Mundial. Sin embargo, sabe que a muchos aficionados les pareció extraño su llamada y ha querido dejar claro que no piensa en individualismos, si no en lo mejor para la Selección.

"Intento trabajar y sumar en el rol que me toque. Si tengo alguna oportunidad la aprovecharé y si no animaré desde fuera como el que más" explica el delantero gallego, que además podrá jugar 'en casa' este choque contra Irak, que se disputa en el estadio de Riazor. "Creo que soy muy afortunado. Estoy viviendo la situación más importante de mi vida como jugador de fútbol. He trabajado mucho por las cosas, pero las he recibido y las he disfrutado" añade el ex bético, dejando claro que merece estar ahí, y que aunque no vaya convocado con España, será el primer 'aficionado' en apoyar a sus compañeros.

Luis de la Fuente reconoce "la calidad humana del grupo" en España para el Mundial 2026

La rueda de prensa también ha tenido al seleccionador español, Luis de la Fuente, analizando al equipo que ha formado para el Mundial y analizando el partido amistoso contra Irak, que lejos de verlo como un trámite, afirma que será una gran oportunidad para pulir todos los detalles del juego de su plantilla antes de dar inicio la competición.

Además, ha querido piropear a sus jugadores reconociendo el buen equipo que forman, evidentemente dentro del campo, pero sobre todo una vez que abandonan el terreno de juego. "Estoy feliz, pero no solo por mí, sino porque veo un grupo de trabajo con una emoción y una ilusión... se nos ven las ganas que tenemos de estar allí y de competir por hacer algo importante en un Mundial" explica el líder de la selección española.