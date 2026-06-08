Horario de los partidos de Inglaterra en el Mundial: todos los partidos de la primera fase

El combinado inglés que comanda Thomas Tuchel y que compartirá el grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá, buscará su segundo título de Campeón del Mundo tras el logrado en 1966 donde fue el país anfitrión

Inglaterra quiere ser otra de esas selecciones que sin partir entre las favoritas para levantar la Copa del Mundo el próximo 19 de julio, sea capaz de dar la sorpresa en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La Selección de Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, cuenta con jugadores de reconocido renombre como el madridista Jude Bellingham y otros como Saka del Arsenal o Harry Kane del Bayern de Múnich.

Inglaterra está encuadrada en el grupo L de la primera fase del Mundial y ni mucho menos tendrá un grupo sencillo para meterse en dieciseisavos de final del torneo que arrancará el 11 de junio. Los rivales de Inglaterra serán: Croacia, Ghana y Panamá.

Horario de los partidos de Inglaterra en la fase de grupos del Mundial

La Inglaterra de Thomas Tuchel verá pasar varios días de Mundial hasta que llegue su momento de debutar oficialmente en la cita de selecciones. Inglaterra, al pertenecer al último de los 12 grupos que hay en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, tendrá que esperar al miércoles 17 de junio para debutar ante Croacia a partir de las 22:00 horas (hora peninsular española). Este partido podrá seguirse en televisión a través de La 1 de Televisión Española y de DAZN.

El segundo de los partidos de Inglaterra en el grupo L de la fase de grupos será el martes 23 de junio y curiosamente repetirá horario. Los de Thomas Tuchel, que volverán a actuar como locales, se medirán a la siempre complicada selección de Ghana en la que entre sus figuras más conocidas está el jugador y capitán del Athletic Club, Iñaki Williams. Este partido entre Inglaterra y Ghana también podrá seguirse a través de La 1 de Televisión Española y DAZN.

Cerrará Inglaterra su participación en esta fase de grupos midiéndose a la que podría ser considerada la rival más débil de las cuatro que forman el grupo L. Los de Tuchel se las verán ante Panamá el sábado 27 de junio a partir de las 23:00 horas. Este día será el penúltimo en el que se disputen encuentros de la fase de grupos ya que a partir del 28 de junio, se empezarán a jugar los dieciseisavos de final al medirse el segundo del grupo A ante el segundo del grupo B.

Inglaterra busca su segundo Mundial de la mano de Tuchel y Bellingham

Inglaterra no tendrá sencillo meterse en la siguiente ronda del Mundial teniendo en cuenta el nivel de los rivales del grupo L. Se podría decir que los de Tuchel y una renovada Croacia, tendrán que pelear por la segunda plaza pero sin lugar a dudas nunca se puede descartar a una selección africana como la de Ghana. La sorpresa si se clasifica sería sin lugar a dudas Panamá. Inglaterra solo tiene un Mundial y justo en este 2026 se cumplen 50 años desde que lo consiguiera en 1966 cuando los británicos actuaron como anfitriones