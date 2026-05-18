Modric, a las puertas de hacer historia con Croacia: quinto Mundial para igualar a leyendas del fútbol

A las puertas de su quinto Mundial, Luka Modric vuelve a liderar a Croacia mientras Zlatko Dalic ajusta una lista con cambios. A sus 40 años, el centrocampista del Milan encara otra cita histórica, en este caso, en Estados Unidos, México y Canadá

Luka Modric está a las puertas de hacer historia con Croacia en el Mundial. El futbolista del Milan estará presente en Estados Unidos, Canadá y México para liderar al combinado dirigido por Zlatko Dalic. El exjugador del Real Madrid, a sus 40 años, seguirá aumentando su leyenda del fútbol y uniéndose a una prestigiosa lista en la que solo se encuentran ocho jugadores actualmente.

En este sentido, Luka Modric disputará su quinto Mundial, algo que han hecho hasta el momento Antonio Carbajal, Lothar Matthäus, Rafael Márquez, Gianluigi Buffon, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Andrés Guardado, Guillermo Ochoa. Además, las leyendas de Real Madrid y Barcelona se esperan que alcancen el sexto con el de este año en Estados Unidos, México y Canadá.

Croacia afina su lista para el Mundial: siete reservas y un Modric intocable

Sin embargo, cabe destacar que está es la prelista de Zlatko Dalic para llevar a Croacia a la cima del Mundial. En la misma, el seleccionador ha convocado a siete jugadores como "reservas": Lovro Majer (Wolfsburgo), Franjo Ivanovic (Benfica), Drena Beljo (Dinamo), Smolcic (Como), Letica (Lausanne-Sport), Segecic (Portsmouth), Stojkovic (Dinamo).

Por ello, el próximo lunes 1 de junio deberá dar la lista definitiva con los 26 futbolistas que viajarán a Estados Unoidos, México y Canadá. El que estará seguro, salvo sorpresa de última hora, es Luka Modric, pese a su fráctura en el pómulo izquierdo. El centrocampista del Milan se encuentra recuperándose del problema que sufrió en el rostro el pasado 26 de abril ante la Juventus, pero aparentemente no tendrá problemas para liderar a Croacia en el Mundial.

Modric va a por su quinto Mundial: leyenda viva en un grupo que exige al máximo

Luka Modric alcanzará su quinto Mundial con Croacia, tras jugar el de 2006, 2014, 2018 y 2022. En el de 2010 se quedó a las puertas druante la clasificación al mismo. Sin embargo, su leyenda se agranda para igualar a históricos como Cristiano Ronaldo o Leo Messi, además de otros como Rafa Márquez o Andrés Guardado.

Croacia afrontará un Mundial en el que se verá las caras con Inglaterra, Panamá y Ghana, por lo que debería pasar entre la primera y segunda del Grupo L, disputándose pasar a la siguiente ronda como la mejor de las cuatro selecciones, sobre todo, con el combinado de Thomas Tuchel.

Zlatko Ducic mueve fichas: Caleta‑Car, Sucic y Budimir entran… y Brozovic se cae de la lista

Además, más allá de Luka Modric, Zlatko Dalic ha convocado a jugadores de LaLiga EA Sports, como Duje Caleta-Car y Luka Sucic, de la Real Sociedad o Ante Budimir, de Osasuna. El delantero del conjunto de Alessio Lisci, que viene de perder contra el Espanyol, es una de las figuras que aparecen en la lista de Croacia. Por otro lado, podemos encontrar a un indiscutible como Livakovic, que no tuvo su mejor etapa en el Girona esta temporada.

Por otro lado, una de las ausencias más destacadas es de la de Brozovic. El jugador del Al Nassr ha sido uno de los habituales en los últimos años en las diferentes convocatorias de Croacia, pero el seleccionador se ha decantado por otros nombres como el de Mateo Kovacic, un viejo conocido en el Real Madrid y que ahora defiende la camiseta del Manchester City.

La prelista de Croacia para el Mundial de 2026

Porteros: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski e Ivor Pandur.Defensas: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic y Luka Vuskovic.Centrocampistas: Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro y Toni Fruk.Delanteros: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa e Igor Matanovic.

Reservas: Lovro Majer (Wolfsburgo), Franjo Ivanovic (Benfica), Drena Beljo (Dinamo), Smolcic (Como), Letica (Lausanne-Sport), Segecic (Portsmouth), Stojkovic (Dinamo)