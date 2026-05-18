Ansu Fati está de vuelta: golazo para colarse en la lista de Luis de la Fuente

Ansu Fati está regresando a su mejor nivel en el AS Mónaco, donde ha acabado la temporada con 12 goles; es una opción real para acudir al Mundial con Luis de la Fuente, pues está en la prelista y el joven delantero desea volver a la selección más que nunca

Ansu Fati está de vuelta. El delantero del Mónaco está acabando la temporada como un tiro y eso podría llevarle de nuevo de vuelva a la selección española. El ex del FC Barcelona marchó anoche un auténtico golazo en el loco partido ante el Estrasburgo, que acabó 5-4 con victoria para los del norte de Francia, y dependerá del resultado de la Copa de Francia para saber si estará en la próxima edición de la Conference League, para ello debería ganar el título el Lens ante el Niza.

El delantero ya ha cerrado la temporada con el Mónaco, adonde llegó cedido el pasado verano con la misión de renacer y recuperar su mejor versión, y en cierta forma lo ha conseguido, aunque todavía no ha llegado a aquel Ansu Fati que deslumbró con su irrupción en el FC Barcelona.

El atacante hispano-guineano ha firmado un total de 12 goles en 30 partidos con el Mónaco, once de ellos en 25 partidos en la Ligue 1, lo que le ha permitido estar ya en la prelista de 55 jugadores que Luis de la Fuente y la RFEF facilitó a la FIFA la pasada semana. Sea como fuere, no saldremos de dudas hasta el próximo lunes 25, día elegido por el seleccionador nacional para dar a conocer los 26 futbolistas que acudirán al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Además de goles, Ansu Fati ha podido recuperar la regularidad aunque entre diciembre y enero apena jugó por una lesión muscular. Todo ello después de ver como su gran valedor en el banquillo, Adi Hütter, era destituido en el mes de octubre.

Pese a todo, el exazulgrana ha sabido explotar sus condiciones jugando por dentro, aprovechando su verticalidad para atacar los espacios y su buen disparo, como demostró ante el Estrasburgo en la última jornada de la Ligue 1, marcando su tercer gol en las últimas cinco jornadas.

Casi tres años sin acudir con España

Su inclusión en la lista definitiva de España para el Mundial sería toda una novedad, ya que Ansu Fati no juega con la selección desde octubre de 2023, cuando disputó 45 minutos frente a Noruega, apenas cuatro meses después de ganar la Liga de Naciones ante Croacia. Ese mismo verano Ansu Fati se marchó cedido al Brighton inglés, donde comenzó muy bien pero acabó desapareciendo. Regresó a Barcelona y no tuvo mejor suerte, pues apenas disputó once partidos con Hansi Flick, quien ya el pasado verano le recomendó salir para buscar ser protagonista a sus 23 años, y en el Mónaco lo ha conseguido, y de paso le ha llevado a entrar de nuevo en los planes del seleccionador.

Luis de la Fuente está además pendiente del estado de jugadores como Nico Williams o Lamine Yamal, que llegarían muy justos, y otros como Fermín que ya es seguro que se perderá la cita mundialista por lesión. Ahí están las posibilidades de un Ansu Fati que también puede aprovechar la inexistencia de un delantero contrastado. Para el seleccionado el '9' es Mikel Oyarzabal y detrás viene Borja Iglesias, pero hay hueco para alguno más.

El Mónaco, decidido

Ahora está por ver qué pasara con su futuro, si regresa a Barcelona y si el Mónaco decide acometer la opción de compra que tiene sobre el futbolista, cifrada en 11 millones de euros, aunque todo hace indicar que el club monegasco está decidido a pagarla según ha informado Fabrizio Romano. Además de continuar en Mónaco, Ansu Fati estará muy atento el próximo lunes a la lista de Luis de la Fuente.