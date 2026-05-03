De la Fuente siembra la duda con Borja Iglesias a tres semanas de la lista del Mundial

Las ambiguas palabras del seleccionador nacional sobre el delantero del Celta de Vigo, que hoy mismo ha marcado su décimotercer gol, han abierto todavía más el debate de quiénes serán los acompañantes de Oyarzabal en el Mundial

El seleccionador nacional Luis de la Fuente tiene por delante todavía tres semanas hasta dar a conocer la lista definitiva para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde la selección española intentará hacer valer su condición de campeona de Europa para llegar lo más lejos posible.

De esa lista de 26 futbolistas, De la Fuente tiene prácticamente decididos casi todos, salvo lesión de última hora, aunque es en la delantera donde hay más incertidumbre. No hay duda de que el delantero centro de España es ahora mismo Mikel Oyarzabal. Es el hombre de confianza de Luis de la Fuente, pero hay una gran incógnita sobre quiénes serán sus acompañantes y recambios durante la cita mundialista.

Desde octubre hacia acá uno de ellos está siendo Borja Iglesias, que ha repetido en las última tres listas del seleccionador, aunque jugando un papel de revulsivo. Sin embargo, las últimas palabras de Luis de la Fuente sobre Borja Iglesias han despertado cierto escepticismo sobre si finalmente será uno de los elegidos para disputar el Mundial.

"Siempre que ha estado con nosotros ha tenido un comportamiento excepcional, fantástico, en lo futbolístico y en lo humano. Sabéis la importancia que yo le doy a ese aspecto", explicó Luis de la Fuente a la Televisión de Galicia, sin querer confirmar nada más: "Está ahí, lo que deseo es que no tenga ningún problema, ni él ni otro".

Cómo es lógico, el medio gallego intentó sonsacarle algo más sobre el delantero gallego pero no hubo manera. "Como soléis decir, que me lo ponga muy difícil", dijo el riojano, esperando que no haya más lesiones tras la de Lamine Yamal, que pese a todo le permitirá estar en el Mundial: "Puede haber lesiones, contratiempos pero espero poder contar con todos los jugadores, que lleguen sanos".

La prelista, el día 11 de mayo, primera pista

Antes de conocer los 26 elegidos finales, Luis de la Fuente deberá hacer una selección de 55 jugadores. De esa prelista, que deberá tener cerrada el día 11 de mayo, saldrán los 26 definitivos. Además de Mikel Oyarzabal, otro que parece tener asegurada su presencia es Ferran Torres. Ambos suman 14 y 15 goles respectivamente, por 16 de Lamine.

Detrás de ellos, el debate está abierto. Tras la grave lesión de Samu, un fijo para De la Fuente, que en febrero se rompió el ligamento cruzado y dijo adiós a la posibilidad de estar en el Mundial, Borja Iglesias parece tener cierta ventaja con el resto por el hecho de haber estado en las últimas listas, pero no se puede despistar.

El delantero del Celta suma 13 goles pero De Frutos y Moleiro, que precisamente este sábado marcó un golazo, con 10 dianas le siguen de cerca, además de Toni Martínez, del Alavés, con 11, que está haciendo una gran segunda vuelta. Todos ellos apuntan a estar en la prelista, de la que tan solo pueden quedar 26.