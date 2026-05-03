Sinner hace historia en Madrid y le dice adiós a Carlos Alcaraz

El italiano ha arrasado en la final del Masters 1000 de Madrid, uno de los pocos títulos que le quedaban por conquistar, y se ha convertido en el único en ganar cinco torneos de esta categoría de forma consecutiva. Y en el ranking ATP se distanciará aún más del tenista español

Una final descafeinada y con un solo finalista, porque lo cierto es que Zverev no dio la talla contra Jannik Sinner. El italiano tuvo más problemas con Rafa Jódar que con el germano, a quien se le sigue resistiendo el momento de la verdad, el de conquistar una gran final.

El transalpino, por su parte, ganó por primera vez en la Caja Mágica y lo hizo arrasando (6-1 y 6-2), convirtiéndose así en el primer jugador de la historia en ganar cinco Masters 1000 de forma consecutiva, desde París 2025 hasta Madrid 2026. Sinner cerró su enésimo éxito en menos de una hora, 58 minutos.

Zverev sólo pudo reflejar resignación ante los golpeos precisos y potentes del número uno del mundo. El germano cuenta con cuatro victorias sobre Sinner, pero ni con la IA ya puede acercarse a su nivel. Las nueve veces últimas que se han enfrentado han ido a parar del lado del italiano.

A Sinner ya sólo le falta un Masters 1000 en sus vitrinas

Sinner ya tiene el octavo de los nueve Masters 1000 del calendario en el bolsillo. Solo le queda Roma, al que está por ver si acude del tirón o deja para otra temporada. Pero mientras, con Roland Garros en el horizonte, más al alcance que nunca por la baja de Alcaraz, acumula victoria tras victorias. Lleva ya 23 partidos ganados de forma consecutiva. Desde que perdió con el checo Jakub Mensik en Doha. Solo dos derrotas en el 2026. A esta une la de Novak Djokovic en la semifinal de Australia. Todos lo demás lo ha ganado el jugador Italiano que en Masters 1000 ya cuenta con 28 victorias consecutivas. Las que van de París hasta Madrid, a donde ha llegado tras pasar con éxito por Indian Wells, Miami y Montecarlo.

No hubo partido casi desde el principio para el tenista de 24 años erigido en el primer hombre desde Novak Djokovic en el 2016 en ganar cuatro eventos de este nivel en una temporada. Porque a la falta de convicción de Zverev se unía su desesperación, sus fallos, uno tras otros.

De pronto, en pocos minutos la ventaja de Sinner en el primer set era de 5-0. El germano, ganador dos veces en Madrid y otras tantas ya derrotado en la final, las fallaba de cualquier manera. Voleas, derechas, reveses. Ni siquiera su potente saque, garantía casi siempre, le sostenía en el partido. No encontró cuerpo a cuerpo, intercambios. Sinner resolvía.

Zverev vivió un 'Déjà vu'

Zverev también sufrió una derrota similar en la final que perdió con Alcaraz en el 2022, también en la Caja Mágica. Fue 6-3 y 6-1. Pero el germano había sido lastrado durante el tramo final de la edición con horarios nocturnos y partidos largos. Lo acusó. Aquí no tenía esa excusa. Hace dos días que jugó la semifinal con Alexander Blockx y ganó en dos sets.

La quinta final en la historia del Masters 1000 de Madrid protagonizada por el primer y segundo cabeza de serie, la primera en la década, proporcionó a Sinner su vigésimo octavo título en el circuito, noveno de este nivel.

El primer campeón italiano en la historia de la Caja Mágica alargó su dominio en la segunda manga donde no apareció por ningún lado atisbo de reacción de su rival. Rompió Sinner en el tercero, confirmó y se situó con un 3-1 que le acercó al trofeo. No amenazó el saque del número uno del mundo Zverev al que el partido se le hizo largo. Firmó el alemán quince errores no forzados. El campeón solo 5.

Mañana lunes saldrá actualizada una clasificación del ranking ATP en la que Sinner ampliará la distancia con un Carlos Alcaraz que todavía no tiene fecha de vuelta tras lesionarse su muñeca derecha en el Conde de Godó. Lo único que ha confirmado el murciano es que no estará en Roland Garros y algunos incluso avisan sobre la posibilidad de que dijese adiós a toda la temporada. Recuperar el número uno parece ya imposible a estas alturas del curso.