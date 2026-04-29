Sinner le manda un recado a toda España tras derrotar a Rafa Jódar

El italiano sudó de lo lindo para vencer al madrileño y, al finalizar el encuentro, no dudó en elogiar su juego, pero también avisó a aquellos que ya le están comparando incluso con él

Jannik Sinner es el número uno del mundo dentro y fuera de la pista. Y en elegancia tampoco le gana nadie. Sin que nadie se lo haya pedido casi ha 'apadrinado' a Rafa Jódar tras despedirle en el Mutua Madrid Open. Con su firma en la cámara reconoció la proyección que tiene el madrileño y, al mismo tiempo, le ha dado un consejo a todos aquellos que ya han comenzado a compararle con las grandes leyendas de este deporte, incluso con él.

El italiano no regateó elogios para el español, a quien ganó este miércoles en los cuartos de final del Masters 1.000 de Madrid y al que aventura un gran futuro, aunque considera que no hay que presionarle mucho para que desarrolle con naturalidad su carrera.

Sinner indicó que el madrileño está presionado y considera que lo mejor es mantener esa presión "alejada de la prensa". "Se va a hablar mucho y el jugador tiene que progresar. Lo que hace es increíble pero no hay que presionarle mucho", indicó el número uno del mundo.

"Ya se verá donde llega. Es un buen tipo que tiene una buena familia detrás y apunta a tener grandes resultados. Hay otros jugadores más jóvenes que en el futuro van a llegar ", añadió el italiano.

Sinner sintió la presión de medirse a la sorpresa del torneo

Sinner rechazó que el partido hubiera sido fácil y asumió su condición de favorito antes del duelo. "Estaba presionado por eso y hay que manejar bien la presión. El ambiente ha estado bien, justo. Ha apoyado a Rafa Jódar lo justo y eso lo valoro. Fue un buen partido y una buena sensación y ambiente", añadió el italiano que reconoció que al principio hubo algo de tensión.

"Fue evidente que tengo más experiencia", subrayó. "Ha jugado a alto nivel en Barcelona, ha ganado un torneo, ha hecho cuartos de final y ha demostrado el por qué. Ha jugado tenis de alto nivel", añadió Sinner.

"La gente mejora y hay que estar al nivel adecuado y al día de como juegan el resto por eso quise verle contra Joa Fonseca porque serán rivales de futuro. Hay que adaptarse", indicó Sinner que reconoció que en el tramo final notó el cansancio.

"Han sido muchos partidos en los últimos meses y casi no he descansado. A ver dónde puedo llegar pero estoy bien, con un gran equipo. Puedo mejorar", añadió.

Rafa Jódar se lleva una lección y un partido para el recuerdo

Mientras tanto, el propio Rafa Jódar se marchaba feliz por el trabajo realizado, convencido de que ha puesto en dificultades al número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, y consciente de que lo vivido en el Masters 1000 de Madrid debe servirle de aprendizaje.

"Es mi primer año. Quedan muchos torneos esta temporada y tengo que intentar mejorar. Que esto me sirva de aprendizaje. Quedan torneos aún y tengo que manejar esto lo mejor posible y que todos juegan bien y que por haber hecho esto no soy mejor. Tengo que tener los pies en el suelo y saber que cualquiera puede ganar", indicó con humildad Jódar, que destacó el detalle de su rival en la firma del monitor al terminar el partido.

Sobre los elogios que le ha dirigido Sinner y la dedicatoria del italiano en la cámara del partido ('¡Qué jugador'!), el madrileño también ha respondido: "Es una gran persona. Tiene todo mi respeto por haber puesto eso".

La victoria moral de Rafa Jódar ante Sinner

Pese a la derrota, el tenista español supo sacarle la lectura positiva a su último partido en Madrid: "Ha habido momentos que he competido de tu a tu y me quedo con eso. Aun queda un camino largo por recorrer me quedo con que he jugado muchos partidos. voy a intentar descansar y a ir a por el próximo torneo".

Haciendo balance de su papel en dicho certamen, también se marcha contento por el recorrido que ha tenido en el mismo: "He jugado cuatro partidos con rivales muy distintos y muy duros. Me quedo con que he jugado cuatro partidos muy buenos y he aprendido de esos. He jugado en casa en Madrid y espero mantener el nivel en los próximos partidos".

Ninguno como Sinner

Pero de todos ellos, Rafa Jódar reconoce la superioridad de uno: "Sinner es un jugador muy completo y lo demuestra en los momentos importantes del partido. Golpes muy completos. He tenido oportunidad de jugar con él y ha estado igualado en algunos momentos. Tengo que analizar como he jugado esos puntos y cambiarlo", asumió Jódar, que mantiene su hoja de ruta para los próximos torneos. "El plan es igual. si no hay imprevisto la idea es ir a Roma", matizó.

Por último y en este mismo sentido, el madrileño destacó la diferencia marcada por Sinner en los momentos clave: "Intentaba hacer mi juego pero en los puntos clave no he estado muy acertado o él ha estado muy bien. Estará bien ver el partido otra vez y ver qué podía haber hecho en esos puntos que deciden los partidos".