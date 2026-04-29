En el Mutua Madrid Open se vive un hecho insólito en el mundo del tenis

La austríaca Anastasia Potapova venció a la checa Karolina Pliskova contra todo pronóstico y se ha colado en la historia de los Masters 1000 con esta victoria

La austríaca Anastasia Potapova frenó la remontada de la checa Karolina Pliskova y gracias a un gran final en el tercer set, en el que ganó cinco juegos seguidos, selló un triunfo por 6-1, 6-7(4) y 6-3 que la llevó, por primera vez en su carrera, a la semifinal de un WTA 1000, el de Madrid.

En casi dos horas, Potapova cerró su victoria ante Pliskova, otrora número uno del mundo que se había apuntado el único duelo anterior entre ambas, en Doha en el 2024 y que después de haber estado casi un año apartada de las pistas por una lesión en el pie derecho intenta regresar a la élite del tenis femenino.

En el enfrentamiento de cuartos de final más inesperado del torneo, Potapova aprovechó su oportunidad y se situó entre las cuatro mejores de un Abierto plagado de sorpresas. La austríaca, eliminada en la fase previa, sigue aprovechando su condición de repescada (lucky Loser).

La primera 'lucky loser' en conseguirlo

Tras eliminar a la número dos del mundo, la kazaja Elena Rybakina, ante la que logró su cuarta victoria contra una top 10 muestra cada día su buena adaptación a la tierra, la finalista de Linz se ha convertido en la primera jugadora repescada en alcanzar unas semifinales de un WTA 1000 tras perder los otros tres cuartos de final que jugó en eventos de este rango.

Potapova inició el encuentro con soltura ante una rival que carece de horas de pista, que busca reencontrarse a si misma y que reaccionó luego, tras salvar tres puntos de partido. En el tercer set el duelo entró en otra dimensión. Pliskova alargó su recuperación y se puso 3-1. A partir de ahí, la austríaca recuperó el pulso y ganó cinco juegos seguidos para dar la vuelta a la situación, ganar 6-3 y cerrar el triunfo. Ahora, Potapova se enfrentará en semifinales a la vencedora del partido entre la ucraniana Marta Kostyuk y la checa Linda Noskova.

La aparición de su pareja, clave en el partido

Anastasia Potapova se llevó una victoria de mérito en los cuartos de final ante Karolina Pliskova (6-1, 6-7, 6-3) después de un segundo set en el que desaprovechó la oportunidad de cerrar el partido con 6-5 y servicio a favor.

En el inicio del tercer set se encontraba fuera del partido mentalmente, pero apareció en su box su pareja y tenista Tallon Griekspoor. Y la austríaca confesó ante los micrófonos de Tennis Channel que fue la clave de cambiar el chip: "Sinceramente, estaba fuera mentalmente al comienzo del tercer set. No creía en mí misma, pero justó apareció mi novio en el momento adecuado. Me salvó diciéndome que podía y que estábamos juntos en esto. Fue más trabajo suyo que mío".

Los horarios de las semifinales femeninas

Solo quedan cuatro jugadoras en el cuadro femenino del Mutua Madrid Open 2026 y este jueves 30 de mayo se darán a conocer las dos finalistas que lucharán por el WTA 1000 el próximo sábado.

La primera semifinal la jugarán Mirra Andreeva y Hailey Baptiste, verduga de Aryna Sabalenka, no antes de las 16:00 horas. Mientras que la segunda semifinal tendrá lugar en el último partido de la jornada, no antes de las 21:30 horas, entre Anastasia Potapova, que espera rival del duelo entre Linda Noskova y Marta Kostyuk.