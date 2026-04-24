Sabalenka mete en un problema a Florentino Pérez y Rafa Nadal le defiende

La bielorrusa no quiere conceder ningún tipo de ventaja a Elena Rybakina en el Mutua Madrid Open. Y, por si acaso, ya ha dejado claro que no quiere ni pisar el Santiago Bernabéu

La número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, inició con firmeza la defensa del titulo en el WTA 1.000 de Madrid con una victoria en dos sets sobre la estadounidense Peyton Stearns, por 7-5 y 6-3, para situarse en segunda ronda. Pero en ambas mangas se llevó un susto, porque tuvo que remontar un break.

Y como no quiere más sustos y quiere tenerlo todo bajo su control y no darle ventaja alguna a Elena Rybakina, segunda en el ranking WTA a menos de 2.000 puntos ya, ha dejado muy claras cuáles son sus preferencias en el torneo. Y sus declaraciones seguro que no le han hecho nada de gracia a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, porque la bielorrusa ha dejado claro que no quiere ni pisar las pistas del Santiago Bernabéu. Ni para entrenar.

"Estaba un poco confundida. Me gustaría que lo hicieran antes del torneo, pero ahora siento que la superficie va a ser un poco diferente respecto a la Caja Mágica. Además, es un estadio enorme, así que todo está cubierto. Me gustaría enfocarme en el tenis y no en esas cosas. Además, me gustaría que lo hicieran antes o después del torneo, si van a mantener el deporte allí", ha explicado la actual número uno del mundo.

Sobre su debut ante Stearns ha reconocido que no estuvo brillante del todo, pero consiguió el objetivo, que es lo que importa: "Me alegro de obtener la victoria. Quizás no fue bonita, pero al final del partido me sentí mucho mejor en pista, así que espero que en el próximo partido traiga mejor tenis. No fue fácil. Hice mi trabajo duro antes de venir aquí, pero la actitud, el deporte y el duelo no fueron fáciles. Pero como dije, me alegro de tener la victoria".

Sabalenka y su amor por Paula Badosa

Y también agradeció el apoyo del público español: "Estoy muy emocionada de volver a Madrid. Siempre tengo mucho apoyo, mucho amor. Creo que todo es por mi amistad con Paula. Todo funciona. Realmente disfruto jugar frente a ellos. Espero poder dar mi mejor nivel para que la gente lo disfrute, y que la próxima ronda sea mejor".

Y para lo curiosos que desean saber qué hará en su tiempo libre en la capital española, Sabalenka solo tiene un plan claro: "Aún tengo un poco de tiempo, quizás para una cena hoy. Solo voy a pasarme el tiempo con Paula. La apoyaré. Ella es mi único pensamiento por lo que está pasando en este momento, así que solo voy a pasar el tiempo con Paula. Quizás nos quedaremos en el hotel y comeremos una cena allí".

Rafa Nadal daría lo que fuese por jugar en el Santiago Bernabéu

Y mientras Sabalenka se mantiene algo reacia a ejercitarse en el Santiago Bernabéu, a un madridista confeso como es Rafa Nadal se le cae la baba viendo que otros pueden usar el estadio blanco para jugar al tenis, todo un sueño para él.

El balear ha sido junto a Jannik Sinner, Iga Swiatek, Jude Bellingham y Thibaut Courtois los encargados de inaugurar dichas pistas: "Espectacular. Poco más se puede pedir. También es cierto que cuando se hizo este estadio único, se hizo pensando en que pudiesen ocurrir cosas como estas. Poder jugar al tenis en este lugar es algo único y que queda para la historia. Para todos, venir a uno de los lugares más especiales del mundo del deporte, es impresionante".