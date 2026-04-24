Mérida saca pecho y Landaluce se marcha del Mutua Madrid Open con una deuda pendiente

La cara y cruz del Mutua Madrid Open llegó para ambas promesas del tenis madrileño y del tenis español. Uno consiguió su billete para la segunda ronda de forma milagrosa y el otro se volvió a quedar con una deuda pendiente

La repesca de la fase previa (lucky loser) casi le juega una mala pasada al español Dani Mérida, porque le ha obligado a enfrentarse por segunda vez en sólo tres días a Marco Trungelliti. Afortunadamente para el primero, no hubo revancha, pese a que el argentino lo intentó de todas las formas posible y casi lo consigue, porque tuvo hasta dos bolas de partido. Y el resultado no pudo ser más angustioso: 6-4, 1-6 y 7-6 (6).

Sea como fuere, Mérida ya tiene su billete para la segunda ronda en su bolsillo y lo que es mejor, su posición dentro del top 100 en el ranking ATP. Y tras el partido, comentó todas sus sensaciones y mostró su ambición en el circuito.

“Creo que lo que he intentado dar todo de mí hasta el final, intentar jugar lo mejor posible, luchar hasta la última bola. Esa es la razón por la que me he llevado el partido de hoy. Ha sido un partido difícil en general, era mi primer partido jugando con tanta gente aquí en Madrid, estaba un poco nervioso. Tanto mental como físicamente ha sido muy duro, él ha tenido muchas oportunidades. Yo creo que cuando él ha tenido esas bolas de partido, yo solo estaba pensando en intentar dejar todo lo que me quedaba y luchar hasta la última bola. Ha salido bien, este es un partido que voy a recordar toda la vida”, manifestó el madrileño.

El momento clave de su victoria: remontó dos bolas de partidos

Analizando el partido, Dani tiene claro cuál fue el momento clave del mismo: “En el segundo set creo que no he jugado muy bien, pero en ese momento no estaba pensando que se me estaba escapando, sabía que en el tercer iba a tener otra vez la oportunidad de volver. En el momento que él se ha puesto un break por encima, 6-5 y saque, ahí he visto las cosas un poco más difíciles, pero he intentado luchar hasta el último punto. Cuando he salvado las dos bolas de partido, ahí sí me lo he creído, por eso le he dado la vuelta al partido y he podido conseguirlo”.

En este sentido, afirmó que fue raro medirse otra vez al argentino en tan corto espacio de tiempo: “Era una situación extraña, sabía que él iba a salir a hacer cosas diferentes porque el otro día le gané y no con mucha dificultad, entonces sabía que iba a salir a hacer sobre todo cosas diferentes, a intentar apretarme más y subir más a la red. He intentado jugar como el otro día, llevar yo el ritmo de bola y atacarle a él. Para el próximo partido espero prepararme lo mejor posible. Hoy ha sido un partido muy duro, pero espero recuperarme y llegar al máximo nivel”.

Por último, se muestra ambicioso de cara a su futuro y no se conforma con lo logrado en Madrid: “Es un sueño estar top100 y haber ganado mi primer partido aquí, pero bueno, yo siempre voy paso a paso. No veo esto como una meta, lo veo como un sueño cumplido, así que ya estoy pensando en trabajar y en llegar al próximo nivel, quiero ir subiendo cada vez más”.

A Martín Landaluce le pudo la presión otra vez en Madrid

Y la cruz de la moneda otra vez le salió a Martín Landaluce y ya son cuatro años los que se le resiste la victoria en esta primera ronda madrileña. En anteriores ocasiones estuvo más justificado porque fueron Gasquet, Altmaier y Norrie sus rivales. Pero esta vez fue Adam Walton su verdugo y su tristeza en su comparecencia mediática fue palpable.

“Tenemos que ver el partido otra vez para ver qué cosas han pasado, qué cosas han faltado. Las sensaciones son bastante malas, me hacía mucha ilusión jugar aquí, pero el nivel ha sido bajo. Otro año más que he disfrutado de los primeros días pero que luego el partido no ha salido como yo quería. El partido ha sido bastante malo, pero al menos he disfrutado la parte del público, la gente ha estado impresionante”, subrayó al finalizar el encuentro.

Y siendo realista, Landaluce asume la culpa: “Ha sido todo bastante parte mía. Él es un jugador que va un poco más a la contra, que espera los fallos del rival, aunque hoy es verdad que ha sacado bastante bien. Al final el partido dependía más de mí, no por considerarme mejor jugador, sino por ser un jugador que va más a por los golpes ganadores y hoy he fallado muchas bolas. Esa parte ha dependido más de mí, mientras que él ha hecho muy bien su trabajo”.

Una gran deuda con su público

Después de quedarse otra vez con el reto por cumplir, Martín intenta buscar respuestas: “Suelo sacar mi mejor versión cuando tengo al público de mi lado, pero hoy no ha sido el caso. No me he visto nervioso ni tampoco tenso, empecé bien desde el inicio, haciendo mis cosas, pero se me han ido escapando muchos juegos por detalles que no he terminado de entender. Jugar en casa siempre supone más presión, estos días tampoco he entrenado muy bien, así que igual sí que ha habido un poco de nervios, lo cual sería normal”.

Por último, el tenista madrileño espera poder levantar la cabeza pronto y que, junto a su equipo de trabajo, empiecen a preparar la siguiente parada del calendario: "Quiero hacerlo mejor en tierra, igual la semana que viene jugamos en Francia, posiblemente. Tengo que corregir las cosas que no han salido bien esta semana, la semana pasada fue un poco igual, entender qué cosas estoy haciendo bien y seguir por esta línea. Lo de hoy es una derrota, tengo que intentar verlo como un torneo más para que no me haga más daño de lo normal. Vengo haciendo las cosas bien, estoy en mi mejor momento de ranking, tenísticamente estoy tranquilo. Disfruto de jugar al tenis, estas derrotas no me hacen daño si mentalmente he hecho las cosas como quería, que en este caso ha sido así”.