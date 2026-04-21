Barça - Estrella Roja, en directo hoy el partido del play-in de la Euroliga 2025-26 de baloncesto en vivo

Partido a todo o nada para un conjunto catalán que necesita superar dos rondas de play-in para acceder a la ronda de cuartos de final de la máxima competición continental

¡Muy buenas tardes! Ya estamos aquí para vivir juntos este martes 21 de abril (20:45 horas) el partido de Euroliga entre Barça y Estrella Roja , correspondiente a la primera eliminatoria de play-in de la máxima competición continental. Los de Xavi Pascual no pueden fallar, ya que una derrota supone caer eliminados . ¡Vamos al lío!

Aquí te dejamos toda la información necesaria para seguir el partido entre Barça y Estrella Roja , así cómo el horario y dónde verlo por televisión y online.

Para los de la Ciudad Condal es una situación inusual. Por un lado es la primera vez que disputa el play-in desde su implantación en la temporada 2023-2024 . Por otro, podría ser la primera vez que se quede fuera de las eliminatorias por el título desde el curso 2017-2018 .

"Es un partido muy importante. Hemos estado toda la temporada luchando por el 'play off'. No lo hemos logrado directamente, pero hemos logrado el 'play in' con el primer partido con factor pista contra un rival al que hemos ganado las dos veces, pero que nos ha costado mucho en ambas ocasiones. Esperemos que el Palau esté lleno de nuestra gente y nos salga un buen partido, porque será muy difícil ganar . El Palau nunca falla. Aunque es martes y un cuarto hora más tarde de lo habitual, necesitamos un Palau lleno, muy positivo, al lado del equipo, y estoy convencido que así será", comenta.

Echando un vistazo a lo ocurrido durante la fase regular tenemos que el conjunto catalán ha ganado los dos cara a cara del curso: 79-89 en Belgrado en diciembre y 92-88, tras una prórroga, a finales de marzo en Barcelona . Pese al resultado final, ambos fueron partidos exigentes , en los que el Barça supo contrarrestar su inferioridad física para superar el listón del cuadro balcánico.

A todo o nada. Así encara el Barça este martes 21 de abril su partido de play-in frente al Estrella Roja, uno que puede suponer subir otro peldaño hacia los cuartos de final de la máxima competición continental, pero que en caso de derrota certificará la eliminación de los chicos de Xavi Pascual.

Aunque en un partido de estas características no se puede hablar de favoritos, no está de más echar un vistazo a lo ocurrido durante la fase regular y comprobar que el conjunto catalán ha ganado los dos cara a cara del curso: 79-89 en Belgrado en diciembre y 92-88, tras una prórroga, a finales de marzo en Barcelona. Pese al resultado final, ambos fueron partidos exigentes, en los que el Barça supo contrarrestar su inferioridad física para superar el listón del cuadro balcánico.

No será un partido ni mucho menos sencillo. El bloque entrenado por Sasa Obradovic, décimo en la fase regular empatado con el Barça, destaca por la combinación de físico, talento y fondo de armario, con el alero Jordan Nwora (17,1 puntos), el base Codi Miller-McIntyre (12,4 y 7,5 asistencias) y el alero Chima Moneke (14,1 y 6,5 rebotes) entre sus piezas esenciales.

Tomas Satoransky está de vuelta

El base Tomas Satoransky, tras cuatro partidos de ausencia, ha reestructurado la ofensiva de un Barça que no podrá contar con el lesionado Nico Laprovittola, pero confía en la aportación coral de los veteranos Will Clyburn, Kevin Punter, Tornike Shengelia y Jan Vesely, así como en la energía de Darío Brizuela y Joel Parra desde el banquillo, para seguir vivo en Europa.

En caso de victoria, otro hueso

En el mejor de los casos el Barça tendrá poco que celebrar esta noche. Si tumba a los serbios le esperará otra partido aún más duro, al ser fuera de casa, contra el perdedor del choque entre Panathinaikos y Mónaco. ¿Y si también ganase este? Pues en ese caso ingresaría en el cuadro de cuartos de final para vérselas con Olympiacos, primer clasificado de la liga. Por cierto, los de la Ciudad Condal no se han quedado fuera de cuartos desde el curso 2017-2018.