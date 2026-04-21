Barça - Estrella Roja: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de 'play-in' de la Euroliga

Partido a vida o muerte para un conjunto catalán que necesitará ganar a los serbios y otra eliminatoria más a un solo partido para colarse en cuadro final de cuartos de final de la máxima competición continental

Xavi Pascual ha dicho por activa y por pasiva que se merecen haber logrado plaza en el play-in de la Euroliga, pero de igual modo sabe que el regusto será amargo si este martes 21 de abril no vencen al Estrella Roja para mantener abierta la ventana para acceder a cuartos de final, algo que llegará solo en caso de tumbar primero a los serbios y justo después al perdedor del duelo entre Panathinaikos y Mónaco.

El camino para los azulgrana es tortuoso, y por si faltase algo, en el mejor de los contextos posible le llevaría a ver en la serie de cuartos de final con el íder de la fase regular de la máxima competición continental, un Olympiacos que además contaría con factor cancha a su favor.

Para los de la Ciudad Condal es una situación inusual. Por un lado es la primera vez que disputa el play-in desde su implantación en la temporada 2023-2024. Por otro, podría ser la primera vez que se quede fuera de las eliminatorias por el título desde el curso 2017-2018.

Precedentes a favor de los chicos de Xavi Pascual

Echando un vistazo a lo ocurrido durante la fase regular tenemos que el conjunto catalán ha ganado los dos cara a cara del curso: 79-89 en Belgrado en diciembre y 92-88, tras una prórroga, a finales de marzo en Barcelona. Pese al resultado final, ambos fueron partidos exigentes, en los que el Barça supo contrarrestar su inferioridad física para superar el listón del cuadro balcánico.

Como decimos no será un partido ni mucho menos sencillo. El bloque entrenado por Sasa Obradovic, décimo en la fase regular empatado con el Barça, destaca por la combinación de físico, talento y fondo de armario, con el alero Jordan Nwora (17,1 puntos), el base Codi Miller-McIntyre (12,4 y 7,5 asistencias) y el alero Chima Moneke (14,1 y 6,5 rebotes) entre sus piezas esenciales.

Ya con Tomas Satoransky en pista

El base Tomas Satoransky, tras cuatro partidos de ausencia, ha reestructurado la ofensiva de un Barça que no podrá contar con el lesionado Nico Laprovittola, pero confía en la aportación coral de los veteranos Will Clyburn, Kevin Punter, Tornike Shengelia y Jan Vesely, así como en la energía de Darío Brizuela y Joel Parra desde el banquillo, para seguir vivo en Europa.

A qué hora es el Barça - Estrella Roja del play-in de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Barça y el Estrella Roja, perteneciente a la primera ronda de play-in de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este martes 21 de abril a partir de las 20:45 horas en el Palau Blaugrana de Barcelona.

Dónde ver en TV y online el Barça - Estrella Roja del play-in de la Euroliga

Este partido entre el Barça y el Estrella Roja se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo de los clubes españoles se retransmitirá a través de Movistar Plus+ (dial 7) y M+ Deportes (dial 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA