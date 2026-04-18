Así queda el cuadro de playoffs de la Euroliga con Real Madrid, Barça y Valencia Basket

El único equipo de los tres españoles que conoce ya a su rival es el Madrid, ya que los balugranas aún deben disputar el play-in contra el Estrella Roja y el Valencia Basket espera al ganador del que disputan Mónaco y Panathinaikos

La fase regular de la Euroliga ha terminado y, tal y como se temía desde hace semanas, ha sido la última semana la que ha terminado por dilucidar los puestos y el posterior cuadro de playoffs, ya que la igualdad durante 38 jornadas ha sido máxima y ha deparado escenarios dispares para el Real Madrid (ya tiene rival de cuartos de final), el Barça (debe superar dos cruces para meterse en cuartos de final) y el Valencia Basket (espera rival entre Mónaco y Panathinaikos).

Lo cierto es que el contexto en el que se mueven los tres conjuntos españoles responde de manera directa a lo que llevamos viendo desde finales del mes de octubre. El conjunto taronja, con ilusión y talento, ha realizado una excelente campaña que ha concluido con el segundo puesto de la tabla, los de la capital de España se han mostrado intratables en casa (18-1) para terminar terceros, y los blaugranas han sufrido (y lo seguirán haciendo) con dos partidos a vida o muerte.

El Real Madrid, único equipo con rival y calendario

Tras concluir en la tercera posición de la clasificación de la máxima competición continental, el Real Madrid recibirá al Hapoel Tel Aviv en los dos primeros duelos de cuartos de final de la Euroliga el 29 de abril y el 1 de mayo en el Movistar Arena; informa la organización del torneo.

Los de Sergio Scariolo, terceros en la fase regular, se medirán al sexto clasificado en una eliminatoria al mejor de cinco partidos con el factor cancha a favor. Los dos siguientes encuentros serán a domicilio, en el Arena de Tel Aviv (Israel) el 5 y el 8 de mayo y, en caso de necesitar un quinto partido para resolver la eliminatoria, será de nuevo en el feudo madridista el 12 o 13 de ese mes.

El Barça y el Valencia Basket, pendientes del mismo partido

Por su parte, el Barça disputará la repesca ante el Estrella Roja de Belgrado el próximo martes 21 de abril a las 20:45 horas en el Palau Blaugrana. En caso de victoria, deberá superar otra eliminatoria ante el perdedor del choque entre Panathinaikos y Mónaco, siendo el ganador de esta misma eliminatoria de play-in el que se vea las caras con el Valencia Basket.

Lo que está claro para los chicos de Xavi Pascual es que si superan ambos partidos –el segundo jugando fuera de casa el 24 de abril–, su contrincante en cuartos de final será el mejor equipo de la fase regular, Olympiacos. Por cierto, la Final Four de la presente edición de la Euroliga tendrá lugar en Atenas. El actual campeón es Fenerbahçe.