Marc Casadó pacta su marcha antes del 30 de junio: Mendes presenta dos ofertas

El canterano azulgrana ha aceptado su rol más residual esta temporada, por lo que ha dado luz verde al club azulgrana para que proceda a su traspaso, aunque él preferiría una cesión; su representante ya trabaja en su salida y tiene un par de interesados, uno europeo y otro árabe, dispuestos a pagar 25 millones de euros

El FC Barcelona empieza a acelerar una de las operaciones que considera estratégicas para equilibrar balances antes del cierre del ejercicio económico el próximo 30 de junio. No es la primera vez que reajusta antes de final de curso y ahora vuelve a maniobrar en este sentido con la salida Marc Casadó.

El canterano, culé de médula y uno de los perfiles más queridos internamente por el barcelonismo, ha terminado aceptando que su marcha este verano es probablemente la mejor solución para todas las partes. La decisión resulta tremendamente dolorosa para el futbolista, pero también profundamente meditada después de una temporada en la que ha perdido mucho peso dentro de la plantilla.

En el Barça ya trabajan abiertamente en una operación que debería cerrarse antes del próximo 30 de junio, fecha clave para el cierre contable de la entidad. La intención es generar ingresos inmediatos y aliviar una situación económica que sigue condicionando gran parte de la planificación deportiva.

Un adiós que parecía imposible

Hace no demasiado tiempo resultaba impensable imaginar a Casadó lejos del Camp Nou. Formado en La Masia, identificado totalmente con el club y convertido en uno de los símbolos del esfuerzo culé, el centrocampista siempre priorizó quedarse y triunfar vestido de azulgrana. Sin embargo, su situación en el último año le han obligado a replantearse las cosas.

El regreso de Gavi y la consolidación de Marc Bernal tras sus lesiones, unido a la enorme acumulación de centrocampistas en la plantilla, ha reducido considerablemente sus posibilidades de tener continuidad. Hansi Flick cuenta actualmente con hasta siete futbolistas para tres posiciones en la medular y la dirección deportiva entendía desde hace meses que debía producirse una salida importante en esa zona del campo.

Casadó, pese a haber respondido siempre cuando tuvo oportunidades e incluso haber llegado a debutar con la selección absoluta, ha sido el jugador más perjudicado en la feroz competencia de la medular blaugrana.

Una decisión pactada

Lo más importante en todo este proceso es que no existe ruptura entre jugador y club. Todo lo contrario. Casadó llevaba tiempo reflexionando seriamente sobre su futuro y finalmente ha entendido que su salida puede ayudar enormemente al Barça en un momento delicado. En el club valoran muchísimo la predisposición del futbolista, consciente de la situación económica de la entidad y dispuesto a facilitar una operación que deje dinero en las arcas azulgranas.

La relación entre ambas partes sigue siendo excelente y, de hecho, Jorge Mendes, su representante, ya ha presentado dos ofertas (una de Europa y otra del fútbol árabe) y trabaja junto a la dirección deportiva para encontrar la mejor fórmula posible para todas las partes.

El canterano siempre había priorizado una cesión que le permitiera regresar en el futuro, pero el Barça considera mucho más interesante una venta definitiva o, al menos, una operación que incluya el traspaso de un porcentaje importante de sus derechos.

El 30 de junio, fecha marcada en rojo

La gran prioridad del Barça es cerrar la operación antes del final de mes. En los despachos del club consideran fundamental contabilizar el ingreso dentro del actual ejercicio económico para mejorar el balance y ganar margen de maniobra de cara al mercado. Por eso las conversaciones se han intensificado durante las últimas semanas.

La cifra de salida rondaría actualmente los 25 millones de euros, bastante menos de lo que el club llegó a valorar hace un año, pero suficiente para convertir la venta en una operación estratégica a nivel financiero.

Betis, Premier League y Bundesliga

Sobre la mesa de Casadó empiezan a aparecer distintas posibilidades. Según informa el diario Sport, el Betis es uno de los clubes que más interés ha mostrado hasta ahora. En Heliópolis gusta muchísimo su perfil y las excelentes relaciones entre ambas entidades facilitan cualquier negociación.

Además, el proyecto verdiblanco resulta atractivo para el futbolista: Champions League, fútbol ofensivo y posibilidades reales de tener protagonismo inmediato. El problema es que el club verdiblanco está ahora centrado en otras cuestiones relacionadas con su operación salida y no parece que los tiempos puedan cuadrar para cerrar una venta antes de final de mes. Aún así, los contactos son continuos.

Las relaciones entre ambos clubes son muy fluidas y se podría estudiar alguna operación de venta de parte de los derechos del futbolista, tal y como sucedió en su momento con Abde. Betis y Barça han sabido entenderse con recientes operaciones como las de Vitor Roque o Chadi Riad, por lo que la opción de Casadó sería muy atractiva para los heliopolitanos, cuya intención pasa por refrescar el centro del campo.

Sin embargo, la del Betis no es la única vía abierta. En la Premier League también existen clubes atentos a su situación y el Bayer Leverkusen sigue monitorizando el mercado alrededor del centrocampista. La opción del Mónaco, en cambio, parece haberse enfriado considerablemente en los últimos días. Desde Arabia Saudí también han llegado propuestas económicamente importantes, aunque el jugador no parece demasiado convencido con la idea de abandonar el fútbol europeo a estas alturas de su carrera.

Un favor al Barça

Dentro del club existe la sensación de que Casadó está realizando, en cierto modo, un último servicio al Barça antes de marcharse. Su salida permitirá aliviar cuentas y facilitar otros movimientos prioritarios para la planificación de Flick. Y eso no pasa desapercibido en la entidad.

El canterano sabe que probablemente no tendrá el protagonismo que desea en el nuevo proyecto y ha terminado aceptando una realidad complicada. Lo hace, además, sin generar conflictos y entendiendo perfectamente el momento que atraviesa el club de su vida. Un sacrificio silencioso. Muy propio de Marc Casadó.