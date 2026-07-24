La segunda equipación del Barcelona: homenaje en negro y púrpura a Kobe Bryant

El club azulgrana ha dado a conocer los detalles de la que será su camiseta alternativa para la temporada 26/27 con guiño al que fuera jugador de la NBA

El FC Barcelona ha dado a conocer este viernes su segunda equipación para la temporada 26/27, después de que hace semanas ya presentara la primera. Una indumentaria que es un homenaje en negro y púrpura a la leyenda de la NBA Kobe Bryant y una colaboración entre Nike y la marca de la fallecida estrella estadounidense. La camiseta ya se puede adquirir y su precio oscila entre 195 y 129 euros, según las diferentes versiones.

La nueva equipación, tal y como ha explicado el Barcelona, se convierte así en una expresión visual de esta mentalidad de competir siempre para llegar más lejos. Inspirada en el universo estético de la marca de la leyenda de la NBA, combina el negro —símbolo de la determinación y la exigencia competitiva que definen tanto al FC Barcelona como a la marca Kobe Bryant— como base principal, con un degradado progresivo hacia el púrpura en la parte inferior de la camiseta, un color estrechamente vinculado a su trayectoria deportiva.

Los detalles de la segunda equipación del FC Barcelona

Además la zamarra tiene detalles dorados que evocan "la búsqueda constante de los grandes retos y de los títulos", mientras que ofrece distintos elementos gráficos que incorporan referencias sutiles a la identidad de la marca Kobe Bryant.

Entre los detalles más destacados se muestra un estampado inspirado en la textura de la piel de serpiente, un escudo del FC Barcelona con acabado iridiscente, el logotipo de Kobe en el pecho y una cita de Kobe Bryant oculta en el interior del cuello: "Leave the game better than you found it" (Deja el juego mejor de como lo encontraste), un mensaje que resume una forma de entender el deporte basada en el compromiso, la superación y el legado.

El FC Barcelona ha presentado a través de sus redes sociales la equipación. Para ello ha utilizado a jugadores tanto del equipo masculino como femenino para mostrar cómo es esta indumentaria. Aïcha Cámara, Alejandro Balde, Claudia Pina, Ewa Pajor, Frenkie de Jong, Gavi, Kika, Marc Bernal, Patri Guijarro y Pedri son los que aparecen en las fotografías.

Primer entrenamiento de Karim Adeyemi con el FC Barcelona

Mientras tanto el FC Barcelona ha protagonizado una jornada en la que mezcla entrenamientos y un amistoso. Por la mañana se ha producido una primera sesión en la que ha participado por primera vez Karim Adeyemi, que se ha puesto a las órdenes de Hansi Flick, después de que este jueves se diera oficialidad a su contratación y fuera presentado. Fue uno de los dieciocho jugadores que se han entrenado en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Los que estuvieron a las órdenes de Flick, del primer equipo, fueron Marc André ter Stegen, Wojciech Szczesny, Alejandro Balde, Andreas Christensen, Marc Casadó, Gerard Martín, Marc Bernal, Héctor Fort, Roony Bardghji y Ronald Araujo. A ellos se unieron algunos jugadores de la cantera que vienen trabajando con el equipo estos días.

Esta tarde de viernes, a partir de las 20.00 horas, el Barça jugará su primer partido de pretemporada, un encuentro ante el Europa, un partido a puerta cerrada, sin cámaras.