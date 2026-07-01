El Barça rompe con todo con su camiseta para la 26/27 que ya está dando que hablar

La particularidad reside en su diseño atrevido por su efecto degradado puesto que cada franja se divide en tres líneas con distintas tonalidades de azul y de grana, creando una sensación que aporta profundidad y movimiento

El FC Barcelona ha presentado una nueva camiseta para la temporada 26/27 de lo más rompedora. FC Barcelona

El FC Barcelona ya tiene una camiseta que va a dar que hablar. El club azulgrana presentó este martes su primera equipación para el curso 2026/2027, una elástica que rompe con todo lo visto en los últimos años y que no ha dejado indiferente a nadie.

Su diseño es atrevido, muy distinto a lo acostumbrado y con una personalidad muy marcada. Su mayor particularidad reside en que las tradicionales franjas azulgranas desaparecen como se conocían hasta ahora para dar paso a un efecto degradado que multiplica los tonos de ambos colores.

El conjunto azulgrana presentó su primera equipación en un acto celebrado en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), donde el diseño de la camiseta acaparó todas las miradas por su rompedora apuesta.

La primera impresión de sorpresa es innegable. Acostumbrados a las clásicas franjas azulgranas, el nuevo modelo cambia por completo el concepto. Cada franja se divide en tres líneas con distintas tonalidades de azul y de grana, creando un efecto degradado que aporta profundidad y movimiento. Es una camiseta distinta, incluso extraña a primera vista, pero que, con el paso de las horas, parece estar convenciendo a buena parte del barcelonismo.

Una reinterpretación de los colores históricos

El Barça ha querido reinventar uno de los símbolos más reconocibles de su identidad. En lugar de apostar por una revolución total, el club mantiene la esencia de los colores tradicionales, aunque los reinterpreta mediante seis tonalidades diferentes: tres de azul y tres de grana.

El resultado es una camiseta mucho más moderna y dinámica, inspirada, según explica el propio club, en la renovada fachada del Spotify Camp Nou, actualmente en plena transformación. El diseño transmite una sensación visual completamente distinta a la de campañas anteriores y convierte la elástica en una de las más originales de los últimos años.

A ello se suma otro detalle que llama especialmente la atención: los logotipos abandonan el habitual amarillo intenso para adoptar un tono entre dorado y mostaza que también refuerza la sensación de novedad.

Un homenaje a Gaudí

La equipación también sirve para rendir homenaje a uno de los grandes iconos de Barcelona. Coincidiendo con el centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí, el club ha incorporado una tipografía exclusiva inspirada en el arquitecto modernista para los nombres y dorsales de los futbolistas.

Esta nueva fuente, denominada FC Barcelona Modernista, será uno de los elementos distintivos de la temporada y conecta la camiseta con la identidad cultural de la ciudad.

La Fundació Barça gana protagonismo

Otra de las novedades más importantes es la presencia del logotipo de la Fundació Barça. Después de las etapas de UNICEF y ACNUR, será ahora la fundación del propio club la que ocupe ese espacio simbólico en la camiseta, reforzando el mensaje de 'Més que un club' y dando mayor visibilidad a sus proyectos sociales.

Además, la manga izquierda estrena patrocinador con la llegada de Midea como nuevo patrocinador del club a partir del 1 de julio.

Disponible desde esta madrugada

La presentación se realizó bajo el lema 'Batec blaugrana. La passió que ens mou ('Latido azulgrana. La pasión que nos mueve'), en un espectáculo con música y danza que buscó transmitir la conexión emocional entre el equipo y su afición.

La nueva camiseta ya está disponible en la tienda online del club y llegará este miércoles a los establecimientos físicos del Barça. Los precios oscilarán entre los 125 euros de la versión estándar y los 175 euros de la edición más avanzada.

Lo que parece claro es que la equipación ya ha conseguido su primer objetivo: generar conversación. Puede resultar chocante en un primer vistazo, pero precisamente ahí reside su éxito. Es una camiseta que rompe con lo establecido, que arriesga y que difícilmente pasa desapercibida. Un diseño pensado para dividir opiniones... aunque cada vez son más los aficionados que empiezan a verla con otros ojos.