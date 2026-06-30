De los goles como 'nuevo Messi' y un utópico regreso al Sevilla a seguir los pasos de Jesé

El FC Barcelona ha traspasado al delantero Ansu Fati al Mónaco por unos once millones de euros, guardándose un porcentaje de una futura venta

El último día del mes de junio de 2026 se ha puesto fin a una de las historias más tristes en Can Barça, el adiós de Ansu Fati tras no llegar a ser ni una cuarta parte de lo que se esperaba de él.

Ya sea por unas expectativas demasiado elevadas, las odiosas comparaciones o las lesiones, Ansu Fati no ha ofrecido el rendimiento que todos pensaban que podría dar como azulgrana. Con 29 goles en 123 partidos oficiales con el Barcelona, Ansu se va haciendo un último servicio al conjunto culé, ya que su traspaso al Mónaco ayudará al club catalán a conseguir el 'fair play' financiero tras liberar una importante cantidad en la masa salarial.

Ansu Fati llegó al FC Barcelona en 2012, con diez años, procedente del Sevilla FC y después de completar toda su formación en La Masia, llegó a debutar con el primer equipo con solo 16 años y 292 días.

Siempre comparado con Messi

El internacional español llegó a heredar el dorsal número 10 de Messi en el verano de 2021, batiendo muchos registros de precocidad cuando se estrenó con el primer equipo en la temporada 2019-20. Se convirtió en el goleador más joven de la historia del club en LaLiga con 16 años y 304 días, jugando 17 días después en Champions para ser el debutante más precoz en la Liga de Campeones con el conjunto azulgrana.

En esos momentos, la euforia sobre lo que podía ser Ansu Fati se desató en Barcelona, y lo cierto es que había motivos. Al joven jugador criado en Sevilla se le caían los goles, pero el 7 de noviembre de 2020, cuando ante el Betis se rompió el menisco interno de la rodilla derecha, ese futuro prometedor dijo adiós, aunque ni él ni nadie lo sabía entonces.

Después de cuatro intervenciones por esa lesión y un año sin jugar, en septiembre de 2021 volvió a saltar al césped en un partido oficial, llegando incluso a marcar, pero dos meses después se rompió el bíceps femoral y entró en una espiral de la que aún no ha salido.

Una cesión al Brighton, rumores sobre un imposible regreso al Sevilla y bastantes más lesiones terminaron con cualquier posibilidad de verle triunfar en Barcelona. Flick eligió a Pau Víctor por delante de él en pretemporada y el curso pasado se marchó cedido al Mónaco, donde ha jugado 30 partidos y ha marcado 12 goles.

Con contrato de estrella, cobrando 26 millones brutos hasta 2027 en Barcelona, el conjunto catalán tuvo que modificarle el contrato el curso pasado para ampliarle un año más y prorratear su salario. Ahora, su adiós ayuda a la entidad azulgrana, que liberará 17,2 millones de euros de salario en dos años, vitales para el 'fair play'.

Una carrera muy parecida a la de Jesé Rodríguez, que en el Real Madrid fue comparado con Cristiano Ronaldo, se lesionó de gravedad, fichó por un club francés muy rico y terminó sacando una canción. Un camino similar al de Ansu Fati, que lo que sí que ha hecho hace poco es presentar "Sea como sea", su primera canción.

La de Ansu Fati es una historia de lo que pudo haber sido y no fue. Algo bastante habitual en el mundo del fútbol.