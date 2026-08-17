Rodri vuelve a dejar dinero en el Villarreal: un 'pellizco' por su fichaje por el Barça

El fichaje del internacional español por el club azulgrana permitirá ingresar entre 1,6 y 1,9 millones de euros gracias al mecanismo de solidaridad de la FIFA; el centrocampista, que se formó durante cinco temporadas en la cantera y el primer equipo amarillo, vuelve a generar beneficios para el club casi una década después de su marcha

Rodri Hernández vuelve a dejar dinero en las arcas del Villarreal. El centrocampista madrileño está a punto de convertirse en nuevo jugador del FC Barcelona después del acuerdo alcanzado con el Manchester City y su llegada al Camp Nou tendrá también gratas consecuencias económicas para el club castellonense.

El madrileño abandonó el Villarreal hace ahora ocho años -en 2018- y todavía sigue generando números en el activo del club. El mecanismo de solidaridad de la FIFA permite que los clubes que participaron en la formación de un futbolista reciban un porcentaje de las operaciones posteriores. En este caso, el 'Submarino' se llevará un nuevo 'pellizco' por una venta al Barça que se produce mucho tiempo después de su adiós del club.

El Villarreal puede ingresar hasta 1,875 millones

La operación entre el Manchester City y el Barcelona se ha cerrado en 65 millones de euros fijos más otros 10 millones en variables -también se apunta a 60 millones más 11 en variables-. Sobre esas cantidades se aplicará el porcentaje correspondiente al Villarreal.

El club amarillo tiene derecho al 2,5% del valor total del traspaso, por lo que ingresará inicialmente 1.625.000 euros si únicamente se alcanza la parte fija de la operación. En el caso de que se cumplan todos los objetivos incluidos en las variables y el montante llegue a los 75 millones, la cantidad ascenderá hasta 1.875.000 euros.

La razón está en los cinco años que Rodri pasó en Vila-real dentro del tramo de edad que contempla la máxima compensación por formación.

El reglamento de la FIFA establece que el 5% de cada transferencia se reparte entre los clubes en los que el futbolista estuvo entre los 12 y los 23 años. Entre los 16 y los 23 años, la compensación corresponde al 0,5% por cada temporada.

Rodri llegó al Villarreal en 2013, con 17 años, procedente del Atlético de Madrid, y permaneció en la entidad hasta el verano de 2018, cuando tenía 22. Cinco temporadas completas dentro de ese periodo se traducen en el 2,5% (0,5 x 5) que ahora vuelve a beneficiar al Villarreal.

Rodri ya dejó millones con su salida al Atlético

No es, ni mucho menos, la primera vez que Rodri genera ingresos para el Villarreal después de abandonar el club. En 2018, el centrocampista fue traspasado al Atlético de Madrid por 20 millones de euros fijos, además de otros cinco millones en variables.

Entonces, Fernando Roig se guardó una carta importante en aquella operación: el Villarreal se reservó el 10% de la plusvalía de una futura venta del futbolista.

Y apenas un año después volvió a aparecer el nombre de Rodri en las cuentas del club. El Manchester City abonó los 70 millones de euros de su cláusula de rescisión para hacerse con el internacional español. Como el Atlético había pagado 20 millones por él, la plusvalía quedó establecida en 50 millones.

El 10% reservado por el Villarreal supuso entonces 5 millones de euros adicionales. A esa cantidad hubo que sumar otros 1,75 millones de euros correspondientes al mecanismo de solidaridad, al aplicar el 2,5% sobre los 70 millones de aquella operación.

En total, aquella salida al Manchester City reportó al Villarreal más de 6,75 millones de euros cuando Rodri ya no pertenecía al club.

Casi nueve millones gracias a Rodri

Con el nuevo movimiento, el centrocampista volverá a engordar las cuentas groguetas. Si se cumplen todas las variables del acuerdo entre City y Barça -relacionadas con la consecución de títulos del equipo de Hansi Flick-, los ingresos derivados de sus diferentes operaciones posteriores a su salida se acercarán a los nueve millones de euros.

En total, Rodri Hernández dejará unos 33 millones de euros en las arcas del Villarreal gracias a su fantástica carrera con sus movimientos a Atlético, City y ahora al Barça.

Este ingreso extra supone una muestra más del valor de la cantera amarilla y de cómo el Villarreal ha sabido potenciar su cantera hasta el límite, tanto que continúa obteniendo rendimiento económico de los futbolistas que formó y desarrolló durante sus primeros años en la élite.