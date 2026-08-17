Oficial: El Real Oviedo y el Villarreal acuerdan la cesión de Chukwuma Eze

El central nigeriano de 22 años llega al filial amarillo con una opción de compra; afrontará un nuevo reto en Primera Federación después de su experiencia en el Real Avilés

El Villarreal B ya tiene un nuevo refuerzo para su defensa. El conjunto amarillo ha alcanzado un acuerdo con el Real Oviedo para hacerse con la cesión de Chukwuma Eze, central nigeriano de 22 años que se incorpora al filial groguet para competir en Primera Federación esta temporada 2026/2027. La operación contempla además una opción de compra para el Villarreal, que tendrá la posibilidad de decidir sobre su futuro una vez finalice el préstamo.

La llegada de Eze supone una nueva incorporación para el proyecto del filial, que continúa tomando forma después de una profunda renovación de su plantilla. El zaguero aterriza en Vila-real con la intención de ganar protagonismo, acumular minutos y seguir creciendo en una categoría que ya conoce.

Chukwuma Eze, nuevo central del Villarreal B

Nacido en Lagos (Nigeria) el 16 de noviembre de 2003, Eze se incorporó a la estructura del Real Oviedo en 2021 procedente de la Academia Ajuwa de Nigeria, vinculada al conjunto asturiano a través de un acuerdo de colaboración. Desde entonces fue completando diferentes etapas de su formación hasta conseguir acercarse al primer equipo.

Su camino hacia el fútbol profesional no fue inmediato. Antes de consolidarse en el entorno del Oviedo pasó por el CD Llanes la temporada 2022/2023 y posteriormente por L'Entregu, donde dejó buenas sensaciones antes de regresar a la disciplina azul. En la campaña 2024/2025 formó parte del Real Oviedo Vetusta y llegó entonces la oportunidad de estrenarse con el primer equipo.

Su debut se produjo a las órdenes de Veljko Paunovic, en el encuentro que enfrentó al Oviedo con el Levante en el Carlos Tartiere. Una primera aparición que confirmó la progresión de un futbolista que todavía necesitaba continuidad para terminar de asentarse en el fútbol profesional.

Experiencia reciente en Primera Federación

El curso pasado, Eze salió cedido al Real Avilés Industrial en busca de los minutos que no tenía garantizados en Oviedo. La experiencia resultó muy interesante para su crecimiento -sumó 19 partidos oficiales entre Liga y Copa del Rey, con doce titularidades y una asistencia-, de ahí que se haya apostado por una nueva cesión, en este caso en el filial groguet.

De esta forma, el jugador cambia de destino, pero no de categoría. El central nigeriano volverá a competir en Primera Federación con el objetivo de hacerse con un puesto en el eje de la zaga de un filial que tiene la meta del ascenso. David Albelda suma a su causa a una joya de la cantera carbayona y tiene la misión de formarlo con vistas al primer equipo.

Eze llega, además, después de haber completado toda la pretemporada con el Real Oviedo a las órdenes de Julián Calero. El técnico oviedista decidió contar con él durante la preparación, pero finalmente el futbolista no tenía sitio asegurado en una plantilla que tiene la misión de volver cuanto antes a Primera División.

El Villarreal B sigue reconstruyendo su plantilla

La incorporación de Eze se enmarca en la remodelación que está experimentando el Villarreal B. El filial amarillo ha sufrido numerosas salidas este verano, entre ellas las de Thiago Ojeda (Real Valladolid), Pau Cabanes (Eldense), Fran Gil (Nástic), Toni Tamarit (Alverca FC), Lautaro Spatz (Andorra), Víctor Moreno (Tenerife), Jean Ives Valou (Getafe) y Hugo López (Andorra).

A estas bajas hay que sumar los casos de Carlos Macià y Alassane Diatta, que han dado el salto al primer equipo y pasan a formar parte del proyecto de la primera plantilla. Un movimiento que evidencia la función del filial: perder futbolistas que progresan hacia arriba y, al mismo tiempo, incorporar nuevas piezas capaces de mantener el nivel competitivo.

En el apartado de llegadas, Eze se suma a nombres como Ayman Arguigue, Valen Gómez, Jan Encuentra, Manfa Keita, Nico Barattucci, Douga Fofana y Álvaro García. El central nigeriano aporta ahora una alternativa más para una defensa que tendrá que responder en una temporada exigente en Primera Federación.

Una oportunidad para convencer al Villarreal

Para Eze, la cesión representa algo más que un cambio. El defensa acaba de renovar su contrato con el Real Oviedo hasta junio de 2029, por lo que el club asturiano mantiene una clara apuesta por su futuro. El Villarreal, por su parte, se reserva la opción de compra, de modo que la temporada en el filial amarillo puede convertirse en una prueba decisiva.

El central tendrá ahora por delante una campaña para demostrar su nivel, ganar experiencia y convencer al Villarreal de que merece quedarse en propiedad. Un nuevo desafío para un futbolista que, después de formarse en Nigeria y recorrer diferentes categorías del fútbol asturiano, encuentra en el Villarreal B una nueva oportunidad para dar el definitivo paso al frente a su carrera.