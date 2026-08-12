Hugo López ultima la desescalada amarilla dando el salto a Segunda con el Andorra

El joven talento del filial se marcha cedido al equipo del Principado hasta junio de 2027 para afrontar el reto de jugar en la categoría de plata; el atacante murciano, de 19 años, llega al conjunto tricolor después de proclamarse campeón de Europa con la selección española Sub-19, siendo titular y marcando en la final

El Villarreal CF ha cerrado la salida de Hugo López rumbo al FC Andorra. El futbolista amarillo jugará cedido durante la temporada 2026/2027 en el conjunto del Principado, que ultima la confección de su plantilla para su nueva temporada en Segunda División. Allí coincidirá con el argentino Lautaro Spatz, excompañero en el filial el pasado curso.

La operación supone un nuevo paso en la progresión de uno de los jóvenes talentos de la cantera del 'Submarino'. A sus 19 años, Hugo López abandona temporalmente el filial para enfrentarse a un contexto mucho más exigente, con el objetivo de acumular experiencia y minutos en el fútbol profesional.

El Andorra ha confirmado el acuerdo para incorporar al atacante a préstamo hasta el final de la presente temporada. Se trata del decimotercer fichaje realizado por el conjunto tricolor en este mercado, dentro de una profunda remodelación de su plantilla. Hugo coincidirá allí con el argentino Lautaro Spatz, excompañero en el filial el pasado curso.

El héroe de España Sub-19

Hugo López llega a Andorra convertido en uno de los héroes del verano. El futbolista del Villarreal se proclamó el pasado mes de julio campeón de Europa con la selección española Sub-19, desempeñando un papel protagonista en el torneo.

El atacante fue titular habitual y en la final además consiguió marcar, contribuyendo decisivamente al título continental conquistado por España. Una actuación que terminó de poner en el radar a un jugador que el Villarreal considera una de las piezas de futuro de su cantera.

Su rendimiento con las categorías inferiores de la selección española ha reforzado una progresión que ya venía desarrollando en el fútbol de clubes. Ahora tendrá la oportunidad de dar un paso más en ese crecimiento militando en Segunda División.

Un atacante polivalente para el Andorra

Hugo López es un futbolista ofensivo capaz de ocupar varias posiciones. Aunque puede actuar como delantero centro, también puede desenvolverse en ambas bandas, especialmente por la izquierda, y como mediapunta o segundo atacante. Su calidad técnica, visión de juego y su gran capacidad para generar ocasiones son algunas de sus principales virtudes.

No se limita a buscar el remate sino que tiene facilidad para participar en la elaboración, encontrar al compañero en ventaja y aparecer desde segunda línea. Ese perfil ha convencido al Andorra, que buscaba reforzar su parcela ofensiva después de la salida de Josep Cerdà al Mallorca.

El conjunto tricolor incorpora así a un futbolista joven, versátil y con muchísimo margen de crecimiento. Su política deportiva sigue apostando claramente por el talento en formación.

Hugo López jugó 36 partidos con el Villarreal B

La pasada temporada, Hugo López fue uno de los jugadores importantes del filial dirigido por David Albelda. El murciano disputó 36 partidos en Primera RFEF, en los que consiguió marcar tres goles y repartir cuatro asistencias. Sus números reflejan precisamente una de las características que más valoran en él: su capacidad para participar en el juego ofensivo más allá de los goles.

El paso por el filial amarillo le ha permitido adquirir experiencia y competir con regularidad antes de afrontar ahora un desafío superior. La Segunda División será una prueba de madurez para un jugador que todavía tiene 19 años, pero que ya acumula experiencias que van mucho más allá de su edad.

Ya sabe lo que es jugar en Primera y Champions

Aunque su principal experiencia la acumula con el Villarreal B, Hugo López ya ha tenido la oportunidad de debutar con el primer equipo. El atacante disputó sus primeros minutos en Primera División la pasada temporada, participando en los encuentros frente al Espanyol y el Getafe.

Su salto no se quedó ahí. El joven futbolista también tuvo minutos en la Champions League, una experiencia especialmente significativa para un jugador de su edad. Hugo López participó durante toda la segunda parte del encuentro frente al Bayer Leverkusen, en un partido que terminó con derrota amarilla por 3-0.

El nuevo jugador del Andorra llega a Segunda con la experiencia de haber competido ya en los algunos de los grandes escenarios del fútbol europeo.

El Villarreal apuesta por una cesión para seguir creciendo

La operación encaja en la estrategia del Villarreal con sus jóvenes talentos. Hugo López abandona temporalmente la estructura amarilla, pero lo hace para continuar con su formación en una categoría de mayor exigencia.

La Segunda División le permitirá enfrentarse semanalmente a futbolistas más experimentados, jugar en estadios de mayor presión y asumir responsabilidades ofensivas en un equipo que necesitará de su talento para competir.

Para el Villarreal, además, la cesión supone una oportunidad para comprobar cómo responde uno de sus proyectos de cantera ante un contexto profesional diferente al del filial. El objetivo es que Hugo López regrese a La Cerámica con una experiencia que actualmente todavía no puede adquirir con continuidad en el primer equipo.

La desescalada del filial: diez bajas y seis altas

El equipo de Albelda continúa así con su particular desescalada tras completar las salidas de Thiago Ojeda (Real Valladolid), Pau Cabanes (Eldense), Fran Gil (Nástic), Toni Tamarit (Alverca FC), Lautaro Spatz (Andorra), Víctor Moreno (Tenerife), Jean Ives Valou (Getafe) y el propio Hugo López (Andorra). A estas bajas hay que sumar las de Carlos Maciá y Alassane Diatta, que serán jugadores de pleno derecho del primer equipo el próximo curso.

En el capítulo de incorporaciones, el Villarreal B ha sumado a la causa a Ayman Arguigue, Valen Gómez, Jan Encuentra, Manfa Keita, Nico Barattucci y Douga Fofana.