El nuevo Villarreal de Iñigo Pérez: así juega y así será el once tipo del 'Submarino'

ESTADIO Deportivo analiza al milímetro la pretemporada grogueta y perfila la alineación que vivirá el estreno liguero ante el Racing; la media de edad del plantel desciende a los 25,3 años, ligero rejuvenecimiento de un conjunto que adapta el 4-4-2 de Marcelino a un sistema más valiente y atrevido que suele acabar dibujando un 4-2-3-1

El nuevo Villarreal de Iñigo Pérez está a punto de estrenarse oficialmente en su debut liguero ante el Racing de Santander. El nuevo técnico acumula un mes de intenso trabajo y ESTADIO Deportivo ha tenido la ocasión de seguir y analizar al milímetro toda una pretemporada en la que comienzan a extraerse las primeras conclusiones del equipo que persigue encontrar el entrenador pamplonés.

El primer gran matiz del nuevo Villarreal está en que su nuevo entrenador no ha necesitado cambiar radicalmente la estructura para transformar los comportamientos. El navarro ha aterrizado después de la extraordinaria temporada completada por Marcelino García Toral -con el 'Submarino' tercero en LaLiga y clasificado de nuevo para la Champions-, pero su idea pasa por dotar al equipo de una personalidad diferente.

Iñigo Pérez es un entrenador que siempre se ha distinguido por utilizar habitualmente un sistema 4-2-3-1, al menos así lo vino haciendo en su exitoso periplo en el Rayo Vallecano. En Villarreal, sin embargo, la pretemporada ha mostrado una adaptación al 4-4-2 que ya utilizaba Marcelino. No obstante, la diferencia se intuye menos en la pizarra inicial que en lo que sucede después.

El Villarreal quiere tener el balón para avanzar, no para dormir los partidos. La salida desde atrás busca ser limpia y asociativa, pero una vez que el equipo supera la primera línea de presión rival, aparece otra de las grandes consignas del nuevo entrenador: la aceleración de los ataques. El 'Submarino' intenta atacar con pocos pases cuando encuentra espacios, llevar muchos jugadores al último tercio y generar situaciones de superioridad alrededor del área. La posesión es, por tanto, un instrumento para progresar y no un objetivo en sí mismo.

Presionar arriba para atacar todavía más arriba

La transformación más evidente aparece cuando el Villarreal pierde el balón. Iñigo Pérez quiere que su equipo reaccione inmediatamente y trate de recuperar la posesión lo más cerca posible de la portería rival. Eso obliga a adelantar al bloque, juntar líneas y reducir al máximo las distancias entre defensas, centrocampistas y delanteros. El objetivo es que la pérdida no signifique el final de la jugada, sino el comienzo de otra.

Esta propuesta está muy relacionada con el fútbol que ya desarrolló Iñigo en Vallecas: intensidad, presión, movilidad y capacidad para jugar muchos minutos en campo contrario. La diferencia es que ahora dispone de futbolistas con una capacidad técnica y ofensiva superior, lo que le permite elevar también el techo de la propuesta.

El precio a pagar es interesante. Cuando la presión no funciona, queda mucho campo a la espalda. Foyth, Renato Veiga, Mouriño, Kambwala o Pau Navarro deberán defender situaciones de muchos metros y la capacidad de estos centrales para correr hacia atrás adquiere una importancia capital. Por eso, la recuperación de Juan Foyth es posiblemente una de las mejores noticias de la pretemporada.

El argentino reapareció después de seis meses de ausencia y su capacidad para defender lejos del área encaja a la perfección en un equipo que pretende vivir lejos de su propia portería.

Portería: Luiz Júnior gana la carrera por ahora a Gulácsi

La portería es la única posición en la que la llegada de un fichaje introduce una duda razonable inmediata. Tras las salidas de Diego Conde y Arnau Tenas y la incorporación de Péter Gulácsi, Luiz Júnior parece partir con ventaja por el hecho de haber sido titular en la última prueba de pretemporada ante el Galatasaray.

El brasileño ha acumulado continuidad y conoce perfectamente el funcionamiento del equipo. Sin embargo, las sensaciones con el internacional húngaro están siendo muy positivas.

Defensa: velocidad para sostener la apuesta

La línea defensiva es probablemente la que más necesita de la propuesta colectiva para funcionar. Con el equipo instalado arriba, los centrales deben estar preparados para defender enormes espacios. Y ahí el regreso de Foyth tiene un valor enorme.

El argentino, Renato Veiga y Mouriño aparecen como las principales referencias para el estreno, con Kambwala y Pau Navarro como alternativas de mucho nivel. Logan Costa, además, ha podido completar una preparación mucho más normal después de la grave lesión que condicionó la pasada temporada.

Laterales altos y extremos con libertad

Otro de los grandes rasgos del Villarreal de Iñigo está en la altura de los laterales. La intención es ensanchar el campo y generar situaciones en las que los extremos puedan recibir por dentro o atacar el espacio mientras los laterales ocupan posiciones muy avanzadas. Carlos Romero encaja de forma ideal en esta idea. Su regreso tras su cesión al Espanyol supone recuperar un futbolista capaz de recorrer todo el carril izquierdo y participar continuamente en campo contrario.

En la derecha, Santiago Mouriño ha sido uno de los futbolistas más utilizados durante la preparación, aunque su naturaleza de central reconvertido ofrece un comportamiento diferente al de Romero. La alternativa de Alex Freeman introduce un perfil mucho más ofensivo y atlético.

La consecuencia es un Villarreal con muchos jugadores por delante del balón. Los extremos no están obligados a permanecer pegados a la cal y pueden aparecer por dentro. Moleiro tiene libertad para recibir entre líneas, Nicolas Pépé puede atacar desde fuera hacia dentro y Ayoze o Gerard Moreno pueden retrasar su posición para participar en la construcción. El dibujo acaba siendo mucho más móvil que el 4-4-2 inicial.

Doble pivote: equilibrio para liberar talento

El doble pivote será otra de las claves. Santi Comesaña y Pape Gueye son los dos jugadores que parten con más opciones de formar la pareja titular, especialmente después de que Iñigo apostara por ambos en su última prueba ante el Galatasaray. Su función será mucho más importante que simplemente recuperar balones. Necesitan sostener al equipo cuando los laterales suben, proteger las pérdidas y permitir que Moleiro, Pépé, Ayoze y Mikautadze jueguen varios metros por delante.

Comesaña aporta capacidad para interpretar las posiciones, presión y equilibrio. Gueye añade físico, recorrido y potencia en los duelos. Sin embargo, aquí aparece una de las grandes noticias del nuevo proyecto: Carlos Maciá está llamado a tener protagonismo. El canterano ha dado el salto al primer equipo y es una apuesta personal de Iñigo Pérez y también del club.

Cierto es que Maciá no parece todavía destinado a desplazar a Comesaña o Gueye en el estreno liguero, pero sí puede convertirse en una pieza importante durante una temporada con tres competiciones.

Pépé y Moleiro, piezas fundamentales para romper partidos

En las bandas también parece haber una pareja con ventaja. Nicolas Pépé mantiene su importancia por la derecha. El costamarfileño tiene capacidad para conducir, superar rivales y atacar el área desde posiciones exteriores. Alberto Moleiro, por su parte, representa posiblemente el perfil más asociativo de los extremos.

El canario puede recibir abierto, pero también abandonar la banda para aparecer entre líneas y combinar con los centrocampistas y delanteros. Su capacidad para girarse y conducir hace que sea especialmente importante en un equipo que quiere acelerar después de superar la primera presión.

La idea de Íñigo es que los extremos no sean simplemente jugadores que reciben en la cal, sino amenazas permanentes para la última línea rival.

Ataque: Mikautadze fija el puesto y Ayoze pone el debate

Si hay una posición que parece especialmente clara, es la de delantero centro. Georges Mikautadze se ha ganado el papel de referencia ofensiva. Su movilidad, capacidad para atacar espacios y facilidad para aparecer en zonas de remate hacen que sea uno de los grandes beneficiados por la propuesta. El georgiano no es un nueve estático. Puede salir del área, caer a un costado, asociarse y después atacar el espacio que deja su movimiento. Precisamente eso facilita que el segundo delantero pueda aparecer entre líneas.

Como relevo del georgiano, Gerard Moreno se destaca como el futbolista con más talento asociativo de la plantilla y el máximo goleador histórico del Villarreal. Su capacidad para jugar entre líneas, atraer defensores y encontrar el último pase es difícil de sustituir. Su problema es el físico. Las últimas temporadas han estado condicionadas por sus problemas musculares y el nuevo Villarreal exige una intensidad considerable, tanto con balón como sin él.

Ayoze Pérez, en cambio, ha completado una pretemporada especialmente ilusionante. El canario ha sido el máximo goleador amarillo de la preparación con cuatro tantos y ha mostrado una versión mucho más cercana a la que le convirtió en uno de los mejores atacantes españoles hace dos temporadas. Además, su movilidad, velocidad y capacidad para presionar hacen que su perfil pueda encajar especialmente bien en el fútbol que pretende implantar Iñigo.

El once que empieza a dibujarse

La última prueba de pretemporada ofrece la fotografía más fiable. Iñigo Pérez alineó ante el Galatasaray a Luiz Júnior; Mouriño, Foyth, Renato Veiga, Carlos Romero; Pape Gueye, Comesaña; Pépé, Moleiro; Ayoze y Mikautadze. Apunta a ser el 'once de gala' del técnico navarro.

Portería: Luiz Júnior > Gulácsi

Luiz Júnior parte con relativa ventaja. Gulácsi eleva el nivel competitivo de la posición, pero necesita incorporarse al funcionamiento del equipo y demostrar que viene para desplazar al brasileño. No se descarta que el brasileño sea el titular en Liga y el húngaro en Champions y Copa, o viceversa.

Defensa: Mouriño-Foyth-Renato-Carlos Romero

Es la línea que más claramente se ha definido en la última prueba. Foyth es el gran regreso; Renato Veiga aporta salida y capacidad para defender lejos; Mouriño ofrece polivalencia y Romero está consolidado en la izquierda.

Pau Navarro, Kambwala y Logan Costa parten como suplentes. El canterano, además, puede tener mucho protagonismo en una temporada larga.

Medio: Comesaña-Gueye

Carlos Maciá ha tenido muchos minutos y ha dejado buenas sensaciones, pero Comesaña y Gueye son todavía la pareja de referencia. La competencia, eso sí, será feroz. El senegalés tendrá que confirmar que se queda ya que sigue teniendo mucho mercado. De hacerlo, a buen seguro será titular. Su pareja alternará entre Santi Comesaña y Carlos Maciá. El relevo del internacional por Senegal será un joven compatriota que ha dado el salto al primer equipo: Alassane Diatta.

Bandas: Pépé-Moleiro

Aquí parece haber pocas dudas. Son dos perfiles que reúnen talento individual, capacidad para conducir y facilidad para llegar al último tercio.

Delantera: Mikautadze + Ayoze

Mikautadze parece fijo. Ha jugado titular todos los partidos de pretemporada menos la final de la Como Cup. El debate está en quién le acompaña.

La pretemporada concede ventaja a Ayoze, mientras que la calidad y jerarquía de Gerard hacen imposible descartar al catalán. La gestión física del veterano delantero puede provocar que ambos tengan una gran cantidad de minutos durante la temporada.

La evolución de las alineaciones de Iñigo Pérez

Analizamos los onces iniciales de las siete citas de pretemporada del Villarreal. Hay que tener en cuenta que en los primeros partidos aún faltaban por incorporarse los mundialistas.

En el cómputo global, el Villarreal ha sumado cuatro victorias, un empate y dos derrotas esta pretemporada:

Benfica 2-0 Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Kambwala, Lautaro Spatz, Carlos Romero; Cabanes, Diatta, Maciá, Thiago; Gerard Moreno y Mikautadze

PSV 1-3 Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Kambwala, Sergi Cardona; Maciá, Pape Gueye; Thiago Fernández, Moleiro, Ayoze; y Mikautadze.

Al-Ula 0-3 Villarreal (partido a 45 minutos): Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Kambwala, Sergi Cardona; Maciá, Alassane Diatta, Moleiro, Nizar El Jmili; Ayoze y Mikautadze.

Como 1-1 Villarreal (partido a 45 minutos): Luiz Júnior, Mouriño, Kambwala, Pau Navarro, Carlos Romero, Maciá, Nizar, Alassane Diatta, Moleiro, Gerard Moreno y Mikautadze.

Lens 3-1 Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Kambwala, Pau Navarro, Carlos Romero; Moleiro, Pape Gueye, Maciá, Nizar; Gerard Moreno y Ayoze Pérez.

Villarreal 1-0 Levante: Péter Gulácsi; Mouriño, Kambwala, Pau Navarro, Carlos Romero; Pape Gueye, Maciá, Diatta; Moleiro, Gerard Moreno y Mikautadze.

Galatasaray 1-2 Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Foyth, Renato Veiga, Carlos Romero; Pape Gueye, Comesaña; Nicolás Pépé, Moleiro; Ayoze Pérez y Mikautadze.

La revolución silenciosa de la edad: un Villarreal más joven

Hay otro cambio de fondo que puede pasar desapercibido: el Villarreal ha rejuvenecido su plantilla. Según Transfermarkt, la media de edad del Villarreal en la temporada 2025/2026 era de 26,5 años, mientras que la actual 2026/2027 figura en 25,3 años. Es decir, se ha producido una reducción de 1,2 años de media. No es una casualidad.

El Villarreal ha perdido este verano a algunos de los futbolistas que más elevaban la media de edad. Dani Parejo terminó su contrato con 37 años, mientras Thomas Partey lo hizo con 32. Alfonso Pedraza, otro de los veteranos de la plantilla anterior, también ha dejado su sitio con 30 años. La fotografía de la plantilla 26/27 incorpora juventud y da protagonismo a la cantera.

Carlos Maciá, nacido en 2008 -tiene solo 19 años-, ha entrado en la dinámica del primer equipo. Alassane Diatta, nacido en 2005, también da el salto al primer equipo. Otros jóvenes como Pau Navarro también continúan ganando peso en el primer equipo. El contraste resulta especialmente significativo: se marcha parte de la vieja guardia y el entrenador abre la puerta a una generación más joven.

La paradoja es que el principal fichaje del verano, Gulácsi, representa justamente lo contrario. El guardameta húngaro aporta experiencia a una plantilla que, en conjunto, baja su edad media. El resultado es un grupo más equilibrado entre juventud y veteranía, en lugar de una simple apuesta por futbolistas jóvenes.