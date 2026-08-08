Galatasaray 1-2 Villarreal: Iñigo Pérez ilusiona en vísperas del debut en LaLiga EA Sports

El cuadro castellonense se impuso gracias a los tantos de Ayoze (minuto 2) desde los once metros y Mikautadze (min. 41). Osimhen, que se vio involucrado en una tangana, hizo el 1-1

El Villarreal tenía este sábado una importante prueba de fuego en el que era su séptimo partido de pretemporada. El Villarreal de Iñigo Pérez visitaba a todo un histórico del fútbol turco y también del europeo como el Galatasaray. En territorio turco, el Villarreal, equipo de Champions League en la 2026/27, venció por 1-2 en un partido que tuvo emoción, alguna que otra trifulca y la sensación de que los castellonenses se llevaron un resultado corto. Con el triunfo ante el Galatasaray, el Villarreal se despide de la pretemporada y afrontan el arranque de LaLiga EA Sports con muy buenas sensaciones.

El Villarreal se gusta ante el Galatasaray en Turquía

Iñigo Pérez alineó el que podría ser su once titular el próximo domingo, un equipo que dominó, generó y se mostró peligroso. Por contra, los amarillos arriesgan buscando el área contraria, lo que permite que el rival tenga opciones de correr y buscar su espalda. Fue vibrante el arranque del encuentro, ya que a los cuatro minutos ya se habían visto dos goles.

Marcó el Villarreal de penalti al segundo minuto por medio de Ayoze Pérez, pero empató Osimhen apenas dos minutos después y Mikautadze firmó el 1-2 definitivo en el tramo final de un primer acto trepidante. Generó el Villarreal muchas llegadas con Ayoze, Moleiro, Mikautadze o Romero, pero falló en las últimas metros, mientras que el Galatasaray hacía daño con las carreras de Osimhen y Sané, que fueron los más peligrosos del conjunto turco.

El Villarreal dominó en el segundo tiempo

En la segunda parte, el Villarreal arrancó todavía más dominador y acumuló hasta seis ocasiones claras en los primeros veinte minutos, en los que el portero local Yilmaz se erigió en el gran protagonista. Tras el carrusel de cambios, el partido bajo de intensidad y estuvo un punto más equilibrado, aunque al final ninguno fue capaz de mover el marcador y el Villarreal cerró su último test con un nuevo triunfo.

La pretemporada del Villarreal de Iñigo Pérez

Había mucha incertidumbre e ilusión a partes iguales con el Villarreal de Iñigo Pérez ya que la huella dejada por Marcelino era importante. Después de siete partidos de pretemporada, se podría decir que el Villarreal ha dejado más luces que sombras en duelos ante rivales de entidad. El Villarreal ha sumado cuatro triunfos ante PSV, Al-Ula, Como (en penaltis), Levante y el último ante el Galatasaray.

Iñigo Pérez en el amistoso de este sábado ante el Galatasaray

Los groguets perdieron ante el Lens y ante el Benfica en el choque que supuso el estreno del entrenador. En lo que a goles se refiere, el Villarreal ha marcado 11 y ha encajado ocho. Por tanto, parece que los de Iñigo Pérez están más que preparados para afrontar el arranque de una temporada ilusionante y que empezará visitando en El Sardinero al recién ascendido Racing de Santander.

Ficha Técnica:

1; Galatasaray: Günay, Sallai, Lemina, Yakobs, Elmali, Torreira, Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Akgün, Yilmaz, Osimhen. También jugaron: Jankat, Yilmaz, Ayhan, Bardakci, Sivaslioglu, Karatas, Arda Ünyay, Ugochukwu, Gündogan, Renato Nhaga, Berat Luş y Ada Yüzgeç.

2; Villarreal CF: Luiz Júnior, Mouriño, Foyth, Renato Veiga, Carlos Romero; Pape Gueye, Comesaña, Nicolas Pepe, Moleiro; Ayoze y Mikautadze. También jugaron: Gulacsi, Logan Costa, Freeman, Kambwala, Pau Navarro, Akhomach, Buchanan, Tani Oluwaseyi, Sergi Cardona, Maciá y Diatta.

Goles: 0-1, m.2 Ayoze, de penalti. 1-1, m.4: Osimhen; 1-2, m.41: Mikautadze

Árbitro: Kadir Saglam. Amonestó por el cuadro local a Osimhen y por el Villarreal a Mouriño. Expulsó al jugador del Galatasaray Okan Buruk.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el Rams Park (Ali Sami Yen) de Estambul.