El poderoso fútbol árabe se fija en Pape Gueye

El Al-Ahli se fija en el centrocampista senegalés aunque de momento no ha movido ficha; los castellonenses únicamente dejarían salir al futbolista si la oferta económica fuera muy potente para poder reinvertir en el mercado

El fútbol árabe con su potencial económico amenaza al Villarreal, después de que el Al-Ahli haya puesto sus ojos en Pape Gueye, uno de los jugadores más importantes del conjunto castellonense. Un seguimiento que habrá que esperar si se traduce en oferta y movimiento por el centrocampista del equipo ahora dirigido por Iñigo Pérez en sustitución de Marcelino García Toral.

El Al-Ahli saudí, según el periódico francés L´Equipe, ha situado en su órbita a Pape Guaye para reforzar su mediocampo en el que, entre otras cuestiones, está en el aire la continuidad de Franck Kessié. El poderío económico de los árabes es evidente y si se lanzan a por el futbolista del Villarreal lo harían con su habitual proceder. Semanas atrás también apareció el nombre del Everton como equipo que se había interesado por el senegalés.

La llamativa temporada de Pape Guaye, tanto con el Villarreal como con la selección de Senegal

En cualquier caso es el Villarreal el que tiene la sartén por el mango acerca del futuro de Pape Guaye, que tiene contrato con el club castellonense dos temporadas más. Únicamente optarían por una venta en caso de que la oferta fuera muy potente, lo que permitiría a la entidad moverse en lo que resta de mercado para reinvertir.

No pilla de todas formas por sorpresa al Villarreal que Pape Guaye despierte el interés de otros equipos. Su temporada pasada dejó grandes momentos. En el propio equipo, también con sus actuaciones con la selección de Senegal. Especialmente llamativa fue su intervención en la Copa de África, con gol en la final incluido y con grandes partidos. El centrocampista también estuvo en el reciente Mundial donde igualmente dejó su sello con goles.

Los potentes precedentes del Al-Ahli en los mercados de fichajes

El Villarreal no tiene necesidad de vender, si bien es cierto que sabe que su futbolista le puede dejar un interesante rédito económico. Además son conscientes del proceder del Al-Ahli, que ha comprado en los últimos tiempos por potentes cantidades económicas. Hace algunas semanas, por ejemplo, firmó por 40 millones por el portugués Trincao. Años atrás el club saudí pagó 42 millones por Toney al Brentford o 50 al Oporto por el delantero Galeno. Si fueran cantidades similares los castellonenses se lo podrían pensar.

De momento no hay oferta formal del Al-Ahli por Pape Guaye, aunque se mantienen a la espera. El mercado de verano aún tiene recorrido durante todo el mes de agosto en España, si bien es cierto que la competición asoma en el horizonte. Además, cuanto más cercano pudiera darse un hipotético movimiento, menos margen de maniobra tendría el Villarreal para poder reinvertir el dinero de una venta.

Tasación de Pape Guaye por parte del Villarreal

Aunque lógicamente el Villarreal no se ha pronunciado públicamente, distintas informaciones señala que el Villarreal habría tasado a Pape Gauye en unos 40 millones de euros. Desde Inglaterra apuntaron hace algunas semanas que el Everton estaba dispuesto a pagar 28 millones de euros, una cantidad que no satisfacía los deseos de los castellonenses que no quieren desprenderse de cualquier forma de uno de sus puntales en el mediocampo.