Reacción en cadena: el Betis se queda sin Virgili y el Mallorca puede quitarle a Adrián Liso

El Brujas paga la cláusula de rescisión de 12 millones de euros del catalán y su sitio en la isla podría ser para el aragonés, con negociaciones abiertas entre el club bermellón y su homólogo zaragocista, diferentes y complementarias con el fichaje de Josep Cerdá

El RCD Mallorca prepara una ofensiva por Adrián Liso, el extremo zurdo que más gustaba al Sevilla FC para reforzar su plantilla este verano. De hecho, desde Palma refieren que ya hay negociaciones entre el club bermellón y el Real Zaragoza para la adquisición, seguramente por la vía de la cesión con opción/obligación de compra, del atacante aragonés, que no ha incorporado el Getafe CF pese a tener esa posibilidad al renegociar a la baja (ofertó la mitad) los tres millones de euros pactados hace algo más de un año. Reinvertirá parte de los réditos que deja Jan Virgili, a su vez objetivo del Real Betis, que se va al Brujas.

La entidad belga abona la cláusula de rescisión del catalán, cifrada en 12 millones de euros, y éste ya se ha despedido de sus compañeros en el vestuario balear para volar a tierras centroeuropeas. Una salida inesperada en la isla que ha permitido a sus dirigentes reactivar y cerrar las gestiones por Josep Cerdá, atascadas ante la falta de acuerdo con el FC Andorra para el traspaso. El de Pollensa, de hecho, está en su casa para rematar los trámites y firmar su nuevo contrato con el equipo de su provincia, una operación complementaria y diferente a la de Adrián Liso.

Una operación condicionada a otras anteriores

Con una exigencia inicial de cinco millones de euros, por encima, incluso, de la cantidad acordada con el Getafe CF, el Sevilla FC se fue quedando atrás en la subasta por Adrián Liso, también por el hecho de que el Real Zaragoza se cerraba inicialmente a un préstamo que no incluyera obligación de compra. Además, aunque sigue mirando el mercado en busca de uno o dos extremos, necesita aligerar antes carga e ir cuadrando cuentas, ya que siguen en la disciplina blanquirroja, ya sin Juanlu Sánchez, hombres como Rubén Vargas, Chidera Ejuke, Alfon González y Joaquín Martínez 'Oso'.

En La Cartuja era el sustituto de Abde, que sigue por ahora

Si bien Jan Virgili es un futbolista muy del agrado de la dirección deportiva del Real Betis, la idea nunca fue pagar los 12 millones de euros de su cláusula de rescisión, a la que se ha aferrado hasta el final el RCD Mallorca. Parecía el catalán una alternativa de nivel a la hipotética salida de Ez Abde, por el que, pese a los rumores de la Roma, no ha habido negociaciones en firme, en gran parte por que en La Cartuja señalan igualmente su libertad unilateral (60 millones) como único precio posible. Con el marroquí, Rodrigo Riquelme, Antony Matheus dos Santos, Pablo García y el emergente José Antonio Morante, 'overbooking'.