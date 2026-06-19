Bajan el 'souflé' de Jan Virgili: tres pretendientes, ninguno de ellos el club verdiblanco

Pese a que desde Barcelona anunciaban su recompra y su cesión al Betis, otras fuentes apuntan a Celta, Roma y Benfica como posibles destinos del extremo catalán, descartando la vía heliopolitana, que pasaba en realidad por la salida de Abde y algún hombre más de banda

Si esta semana Radio Barcelona daba por hecho que el Barça ejecutaría la opción de recompra por Jan Virgili, cifrada en 7,2 millones de euros, para cederlo al Real Betis, otras fuentes descartan la vía verdiblanca y sólo ven ahora mismo tres pretendientes (otro español, un portugués y un italiano) para el extremo catalán del RCD Mallorca. En concreto, el experto en fichajes Matteo Moretto habla de RC Celta de Vigo, Roma y Benfica como posibles destinos del internacional sub 21, que costó a los bermellones 3,5 millones hace un año y con el que podrían hacer caja para financiar el rearme necesario en pos de la 'operación retorno' a Primera división.

Sin descartar que el FC Barcelona aproveche la oportunidad de mercado con el atacante para incluirlo en otra operación, todo hace indicar que el de Vilassar de Mar saldría al mejor postor, con los culés poniendo la mano en tal caso, ya que conservan, en otro escenario más que factible, el 40% de sus derechos económicos en caso de futura venta. Tras anotar dos goles y brindar seis asistencias en 34 partidos oficiales como mallorquinista, el '17' ha llamado la atención de varios clubes de superior categoría y, a sus 19 años, no vería con malos ojos un cambio de aires que le permitiera aumentar sus aspiraciones y disputar, por ejemplo, competiciones europeas.

El 'overbooking' por fuera le cerraba el paso en La Cartuja

La vinculación de Jan Virgili con el Real Betis cobraba más sentido con una salida de Ez Abde que, ahora mismo, no se contempla. Con el marroquí recuperándose en Francia del esguince de rodilla que le ha privado de disputar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, en La Cartuja remiten a todos los interesados a su cláusula, de 60 millones de euros, reforzada su posición con el deseo del '10' de quedarse y disputar la Champions League como verdiblanco. Además, tampoco está prevista una venta de Rodrigo Riquelme pese a su discreta campaña de debut: hay confianza en el despertar del madrileño, que tendrá, al menos, una segunda oportunidad.

Con ellos dos por izquierda, la zona desde la que prefiere partir el del Maresme, quedarían por derecha el indiscutible Antony Matheus dos Santos, un Aitor Ruibal que se utilizará preferentemente este nuevo curso como extremo y Pablo García, por el que sí se escuchan ofertas, sin olvidar las caídas a los costados de hombres como Pablo Fornals o Giovani Lo Celso. Sobran efectivos por fuera, por lo que en estos momentos, más allá de que pudiera venir cedido a coste cero, no es esa demarcación una de las prioritarias en la planificación encabezada por Manu Fajardo.