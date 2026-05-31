El Barça plantea la recompra de Jan Virgili para incluirlo en otra operación

El club barcelonista estudia seriamente la posibilidad de volver a firmar a su canterano pagando 7,2 millones de euros al Mallorca para hacer negocio en otros movimientos que afectan a Betis y Newcastle

El FC Barcelona se plantea la recompra de Virgili para incluirlo en otra operación.Imago

El FC Barcelona estudia seriamente ejecutar una de las operaciones más llamativas del próximo mercado de fichajes con la recompra de Jan Virgili al RCD Mallorca.

La intención no pasa por convertir al jugador en un refuerzo para el primer equipo de Hansi Flick sino porque el club azulgrana considera que el joven atacante puede transformarse en una pieza estratégica capaz de generar negocio a la hora de abaratar operaciones.

La situación ha cambiado radicalmente en apenas unos meses. El pasado verano, el Barça decidió traspasar al futbolista de Vilassar de Mar por 3,5 millones de euros. Ahora, tras el descenso del conjunto balear a Segunda División, se abre una opción muy interesante para los azulgranas.

Una cláusula que suena a oportunidad de oro

El gran detonante de toda la operación está en el contrato firmado entre ambas entidades. Al consumarse el descenso del Mallorca, la cláusula de rescisión de Jan Virgili ha pasado automáticamente de 30 a tan solo 12 millones de euros, una rebaja sustancial que ha hecho recodar otra de las cláusulas que ambos clubes estipularon en los papeles de compra-venta del futbolista.

El Barcelona se reservó distintas condiciones favorables en la venta del pasado verano que le permiten recuperar al futbolista por aproximadamente 7,2 millones de euros. Es decir, apenas el doble de lo que lo vendió y muy por debajo de la valoración actual de mercado del jugador. Del mismo modo, también se guardó un porcentaje de un 40% de beneficio en una futura venta.

Las estimaciones de mercado apuntan a un valor de Virgili que ronda los 15 millones de euros, según Transfermarkt, después de completar una temporada de crecimiento muy notable en Primera División.

La operación, por tanto, presenta una rentabilidad inmediata. El Barça podría recomprar a un futbolista por 7,2 millones y venderlo posteriormente por una cantidad muy superior.

Más de 30 partidos en Primera y una cotización disparada

La progresión del futbolista explica el interés azulgrana. A sus 19 años, Virgili ha conseguido consolidarse en la élite disputando más de una treintena de encuentros en Primera durante una temporada especialmente complicada para el Mallorca.

Su rendimiento no ha pasado desapercibido en el mercado. Clubes de la Premier League llevan meses siguiendo su evolución. También existen equipos importantes de LaLiga como el Betis muy atentos a su situación, mientras que el Como de Cesc Fàbregas aparece como uno de los admiradores más declarados de sus condiciones.

El Barça sabe que existe alta demanda y considera que puede sacar partido a una posición de fuerza que le permitiría controlar el futuro del jugador.

Flick no cuenta con él

La realidad sobre el césped también empuja la operación. Jan Virgili ocupa una demarcación donde existe una enorme competencia dentro del primer equipo azulgrana. El pasado verano ya quedó claro que no entraba en los planes de Hansi Flick, que ni siquiera lo incluyó en la gira estadounidense.

Además, el fichaje de Anthony Gordon ha elevado todavía más el nivel de competencia en las posiciones ofensivas. Por ello, en el club barcelonista consideran que una recompra no tendría un objeto deportivo sino una finalidad claramente estratégica.

La pieza que puede abaratar grandes fichajes

En los despachos del Camp Nou contemplan la posibilidad de recomprar al jugador y utilizarlo como moneda de cambio para rebajar el coste de otras incorporaciones. Su nombre incluso apareció vinculado indirectamente a la compleja operación para firmar a Anthony Gordon.

El Newcastle busca un sustituto para el internacional inglés y tiene en su agenda a Abde. El extremo del Betis interesa al conjunto inglés y el Barcelona conserva todavía un 20% de sus derechos económicos. A su vez, el conjunto verdiblanco contempla a Jan Virgili como uno de los candidatos para cubrir una posible salida del internacional marroquí. Ahí se genera una cadena de operaciones en la que el Barcelona podría obtener beneficios por varias vías, simultáneamente.

Por un lado, recompraría a Virgili por unos 7,2 millones. Por otro, podría venderlo a un precio superior aprovechando el interés del Betis. Al mismo tiempo, mantendría capacidad para influir en operaciones relacionadas con Abde, el Betis y el Newcastle gracias a los porcentajes económicos que todavía conserva.

Virgili quiere jugar en Primera

En cuanto al jugador, quiere seguir jugando en Primera División y tampoco contempla continuar en un Mallorca que acaba de descender.

La continuidad de Martín Demichelis en el banquillo balear tampoco ayuda a cambiar su postura, especialmente después de perder protagonismo durante algunos tramos de la temporada.

Así las cosas, la pelota está ahora en el tejado del Barcelona. En el Camp Nou analizan las mejores opciones posibles, pero cada vez cobra más fuerza una operación que podría convertirse en uno de los movimientos financieros más inteligentes del verano.