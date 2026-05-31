Inesperado giro en la situación de Darwin Núñez: el relevo de Lewandowski, a coste cero

El delantero uruguayo vuelve a ganar fuerza en los despachos azulgranas puesto que atraviesa una delicada situación contractual en el Al-Hilal; podría rescindir su contrato para convertirse en agente libre

Darwin Núñez es una de las mejores opciones del Barça para relevar a Lewandowski.Imago

Hace apenas unos meses parecía impensable que Darwin Núñez pudiera convertirse en una oportunidad de mercado para el FC Barcelona. Sin embargo, una serie de circunstancias en su periplo en Arabia Saudí han cambiado por completo el escenario del delantero uruguayo, que regresa inevitablemente al primer plano de la actualidad barcelonista.

Se busca relevo para Robert Lewandowski

La búsqueda de un heredero para Robert Lewandowski sigue ocupando buena parte de la planificación deportiva del club azulgrana. Cierto es que la gran prioridad sigue siendo Julián Álvarez, pero las dificultades económicas de la operación obligan al Barça a mantener abiertas otras alternativas que puedan surgir en el mercado. Y una de ellas podría llegar de forma inesperada desde Arabia Saudí.

Darwin Núñez ha reaparecido en el radar barcelonista como una opción muy atractiva. El ex del Liverpool, que siempre ha sido un jugador muy tenido en cuenta en los despachos del Camp Nou, se convierte ahora en una interesante oportunidad de mercado debido al drástico cambio que ha experimentado su situación contractual en el Al-Hilal.

Según informa Mundo Deportivo, el nombre del internacional uruguayo surgió durante las reuniones que mantuvieron Barça y Al-Hilal por la situación de Joao Cancelo. Aunque no ha trascendido si fue una propuesta del club catalán o un ofrecimiento procedente de la entidad saudí, la verdad es que la situación del delantero ha comenzado a captar la atención de la dirección deportiva azulgrana.

De inversión millonaria a descarte inesperado

Hace apenas un año, la situación era completamente distinta. El Al-Hilal apostó fuerte por Darwin Núñez desembolsando alrededor de 53 millones de euros para sacarlo del Liverpool. El delantero aterrizó en Arabia Saudí con el cartel de estrella, siendo una de las principales referencias ofensivas del proyecto.Y sus primeros meses fueron muy convincentes. El uruguayo aportó goles, asistencias y exhibió su mejores virtudes, las mismas que le llevaron a convertirse en uno de los delanteros más cotizados de Europa. El ariete exhibió potencia, velocidad, agresividad en los espacios y una constante capacidad para generar peligro.Sin embargo, el escenario cambió radicalmente a partir del pasado mes de febrero. La llegada de Karim Benzema en el último día de mercado en Arabia, procedente de Al Ittihad, obligó al Al-Hilal a reajustar su plantilla debido a la estricta normativa de extranjeros que rige la competición saudí.

Con un límite de diez futbolistas foráneos inscritos, el club se vio obligado a tomar decisiones drásticas y Darwin terminó siendo uno de los sacrificados en la competición nacional, no así en los partidos internacionales.

El delantero perdió su licencia para disputar la competición doméstica y quedó fuera de los planes del equipo, una situación que supuso un importante desgaste tanto deportivo como personal.

Una rescisión que lo cambia todo

La consecuencia directa es que Darwin podría quedar libre en las próximas semanas. Pese a tener todavía contrato hasta junio de 2028, diversas informaciones apuntan a que existe un principio de acuerdo entre el futbolista y el Al-Hilal para resolver su contrato de mutuo acuerdo.

Aunque todavía no se ha hecho oficial, la posibilidad de que Darwin Núñez regrese al mercado como agente libre ha despertado el interés de varios clubes europeos. Y ahí es donde aparece el Barcelona.

Más allá del coste de su ficha, el hecho de no tener que afrontar un traspaso multimillonario cambia por completo la dimensión de una operación que hace apenas unos meses parecía imposible.

Un perfil diferente para relevar a Lewandowski

En el Camp Nou siguen considerando que Julián Álvarez reúne las condiciones ideales para liderar el ataque del futuro. Sin embargo, la complejidad de las negociaciones con el Atlético de Madrid obliga a contemplar otros caminos.

Darwin representa una alternativa diferente. No posee la capacidad asociativa del delantero argentino, pero sí ofrece un perfil físico, vertical y profundamente agresivo en el área rival. A sus 26 años, está entrando en una etapa de plena madurez y mantiene margen para recuperar la mejor versión que mostró tanto en el Benfica como durante varios tramos de su etapa en el Liverpool.

Además, su gran deseo es regresar a Europa tras una experiencia en Arabia que no ha cumplido las expectativas previstas.

Pendientes del límite salarial

El principal obstáculo sigue estando en el apartado económico. Aunque llegaría libre, el Barcelona tendría que encajar su enorme salario dentro de una masa salarial que ya está muy ajustada y que además contempla algunas operaciones importantes este verano.

Por ello, cualquier movimiento dependerá también de las salidas que pueda cerrar el club y del margen que consiga generar dentro de su masa salarial.