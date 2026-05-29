Atlético de Madrid y Barcelona, enfrascados con Julián Álvarez y Bernardo Silva

El FC Barcelona asegura que ha hecho una oferta de 100 millones de euros por el delantero argentino la cual niega el Atlético de Madrid. Por otro lado, ambos clubes mantienen conversaciones avanzadas para fichar al portugués que deja el Manchester City tras acabar contrato

Atlético de Madrid y FC Barcelona se han convertido en los primeros grandes animadores del mercado en el fútbol español. Y lo hacen con Julián Álvarez y con Bernardo Silva, dos de los mejores futbolistas del mundo. En el caso del argentino, el FC Barcelona lo quiere fichar y el Atlético de Madrid hace oídos sordos a cualquier oferta, mientras que con el portugués la cuestión es que está negociando con los dos clubes y está a la espera de tomar una decisión.

El Atlético de Madrid señala que el FC Barcelona está mintiendo con Julián Álvarez

Julián Álvarez está siendo un foco de conflicto entre Atlético de Madrid y FC Barcelona en las últimas horas después de que el delantero se haya negado a renovar con el club rojiblanco y haya transmitido su predisposición a fichar por el azulgrana. Tanto es así que en las últimas horas el Barça ha presentado una propuesta de 100 millones de euros.

Todo sería normal si no fuera porque el Atlético de Madrid está informando que el FC Barcelona está mintiendo porque no ha llegado oferta alguna por el argentino el cual tiene contrato con el club rojiblanco hasta el 30 de junio de 2030.

Con esta tesitura, por ahora, Julián Álvarez no va a fichar por el FC Barcelona y se quedará en el Atlético de Madrid el cual exige, al menos, 150 millones de euros para dar luz verde a la salida del delantero argentino quien ha señalado que en caso de cambiar de aires estaría abierto a fichar por el FC Barcelona, su elección favorita, o por el Arsenal o el Paris Saint-Germain, otros clubes que tiene más capacidad financiera para afrontar una operación como es la incorporación de Julián Álvarez.

Bernardo Silva, ex del Manchester City, negocia con FC Barcelona y Atlético de Madrid

El caso de Julián Álvarez no es el único futbolista en el que tienen intereses comunes el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, ya que también es objeto de deseo de ambos Bernardo Silva el cual se ha quedado libre después de acabar contrato con el Manchester City.

El portugués se encuentra actualmente en negociaciones avanzadas tanto con el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. El portugués ve con buenos ojos a los dos clubes y tiene que decantarse por alguno de ellos según informa Radio Marca.

A sus 31 años, Bernardo Silva va a comenzar una nueva etapa en su carrera deportiva después de muchos años en el Manchester City en donde ha sido uno de los mejores jugadores del mundo. El luso ha tenido propuestas de Italia, concretamente de la Juventus, pero le da prioridad a jugar en España en donde puede darse el lujo de elegir entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, dos de los tres equipos más grandes de LaLiga.