Koke pide calma con Julián Álvarez: "Es jugador del Atlético hasta que él mismo no diga lo contrario"

El capitán del equipo rojiblanco se ha referido al argentino, por quien está interesando el FC Barcelona, y no aclara su propio futuro

Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, se ha pronunciado sobre Julián Álvarez, cuyo futuro se liga al interés del FC Barcelona por hacerse con sus servicios para la temporada que viene. El centrocampista ha pedido calma. "No sé nada de ninguna reunión. Sólo sé que ahora mismo Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid, que tiene contrato hasta 2030 y que tiene una cláusula de muchos millones. Eso es lo que hay", ha manifestado.

Unas palabras que Koke ha pronunciado este jueves en un acto de LaLiga EA Sports. El futbolista fue cuestionado por si le decepcionaría que Julián Álvarez dejara el Atlético de Madrid. "¿Decepcionarme?, Como he dicho, Julián es jugador del Atlético y, mientras lo sea, es un chico que lo está dando todo. Lleva dos años y, desde que llegó, todos lo estáis vendiendo al Barça o a otros equipos. Dejadle. Es jugador del Atlético hasta que él mismo no diga lo contrario", ha dicho.

Con todo Koke ha dicho que no sabe nada, porque estos días ha estado de vacaciones desconectado tras acabar la temporada. "He estado en Menorca y con el móvil apagado. Sólo quería estar con mi mujer, porque ha sido un año muy intenso de viaje", ha indicado el capitán del Atlético de Madrid que ha seguido sobre Julián Álvarez: "Lo viene dando todo por el Atlético de Madrid".

Koke no aclara su futuro

En otro orden, también fue preguntado Koke por su futuro y si él seguirá un año más como futbolista colchonero. Hay que recordar que su contrato acaba en junio de 2027. "Estamos en ello. Se hará algo bien y pronto diríamos algo", ha contestado antes de opinar sobre el adiós de Antoine Griezmann: "Va a ser difícil reemplazarle por todo lo que supone". "Por el jugador que es, por el nivel que ha dado durante todos estos años que ha estado, pero nadie es más importante que el club y el club siempre se ha rehecho y esperemos que se rehaga el equipo otra vez y podamos pelear por todo".

Finalmente se ha pronunciado sobre la selección española y el Mundial que arranca el próximo 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México. "Todos los jugadores posibles y seleccionables estamos con ganas de ir y pendientes. Pero el seleccionador ha hecho la mejor lista posible para él y sólo queda estar a muerte con nuestra selección. Seguro que pueden conseguir la segunda estrella, como hicieron en la Eurocopa", ha indicado Koke sobre la lista de Luis de la Fuente y la cita mundialista.