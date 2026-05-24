Villarreal 5-1 Atlético: Goleada amarilla para certificar el 'bronce' de LaLiga

El 'Submarino' aplasta a los de Simeone en el último partido del curso, una 'manita' con sabor a proyecto consolidado y despedida; Ayoze se salió con un doblete en una noche en la que La Cerámica dijo adiós a Marcelino, Parejo y Pedraza

El Villarreal cerró la temporada con una espectacular goleada ante el Atlético de Madrid (5-1) que le permite cerrar el curso en la tercera plaza y despedir con todos los honores a su entrenador, Marcelino García Toral, y a dos jugadores históricos como Dani Parejo, autor de un gol, y Alfonso Pedraza.

Festival de goles en el primer tiempo

El primer tiempo fue un festival goleador de un Villarreal que sacó su mejor versión ante su hinchada en una noche de fiesta por la Champions, una velada en la que volvió a relucir esa identidad que le viene acompañando durante todo el año. Contragolpe, colmillo y mucho 'punch'. No en vano, Marcelino ha construido el equipo más goleador de la historia grogueta.

El primer tiempo no tuvo respiro. Un solo parpadeo era perderse un gol seguro. Se comenzó a abrir el melón muy rápido con un penalti cometido por Juan Musso sobre Nicolas Pépé en una carrera al espacio. El meta argentino se quedó parado y el costamarfileño sintió el contacto y se fue al suelo. Lo señaló sin dudarlo el colegiado. Quizás merecía una revisión del VAR, pero nadie lo llamó a capítulo.

Dani Parejo, en la noche de su despedida, agarró el balón, lo colocó en el punto de penalti y engañó al portero del Atlético. Pintaba a despedida soñada en La Cerámica y así fue.

El tanto desató al Villarreal y el segundo no tardó en celebrarse. Llegó en una gran jugada por la derecha de Pedraza, otro de los que se despedían, que hizo un cuadro a Marcos Llorente y se metió en el área para buscar el pase definitivo a Pépé que cortó Hancko como mejor pudo, pero apareció para remachar con sed de gol el tándem canario compuesto por Moleiro y Ayoze. Finalmente fue el exbético quien llegó antes para sumarse el tanto.

La locura trepidante en la que se tornó el partido llamó definitivamente al manicomio con el tercer tanto en una jugada marca de la casa del Villarreal. Otro contragolpe, esta vez con un balón largo para la carrera de Ayoze, el canario llegó al borde del área y se frenó justo a tiempo para meter un pase en la ayuda al rescate de Mikautadze. El georgiano recortó hacia dentro a un blandísimo Lenglet y fusiló a Musso.

Reacción tímida y golazo de Pape Gueye

Reaccionó tímidamente el Atlético a balón parado en un saque de esquina que cabeceó en el segundo palo Marc Pubill. Se la 'comió' un poco Arnau Tenas, pero la hinchada local ni siquiera tuvo tiempo para lamentar el 3-1 porque no tardó en llegar el cuarto.

Justo antes del final de primer acto apareció Pape Gueye con un zapatazo con el interior teledirigido a la escuadra.

Los cambios no mejoran al Atlético tras el descanso

Simeone agitó el tablero con un triple cambio en un intento de restaurar el equilibrio perdido, de devolverle al Atlético una identidad que se deshacía entre los pliegues del partido. Ruggeri y Puric recompusieron la retaguardia, mientras que la entrada de Sorloth insufló al ataque una última voluntad de permanencia, una tenue llama frente al vendaval amarillo.

El Atlético buscó agarrarse al encuentro, pero el Villarreal de Marcelino no eligió el refugio ni la renuncia. Lejos de encerrarse en la conservación del resultado, respondió con otro mazazo de Ayoze Pérez, el intérprete más lúcido de su equipo. Lo hizo batiendo a Musso con un golpeo limpio y profundo de empeine exterior tras una asistencia luminosa de Pépé.

Despedidas y cierre de temporada

A más de media hora del final, el duelo ya se desvaneció. Simeone aprovechó el tramo restante para conceder espacio a los canteranos, pequeños relevos de futuro en medio de una derrota asumida. Marcelino, por su parte, convirtió las sustituciones de Parejo y Pedraza en un gesto de memoria y gratitud, un homenaje íntimo a una Cerámica entregada.

El Atlético continuó empujando, más por el peso de la responsabilidad que por una verdadera convicción de remontada. Sorloth merodeó el gol mientras el Villarreal, colmado y sereno, dejó correr el tiempo con la calma de quien reconoce la magnitud de lo alcanzado. Y así, entre cánticos y espera, su afición celebró una temporada que vuelve a ser histórica.

Ficha técnica del Villarreal - Atlético de Madrid

Villarreal: Arnau Tenas; Mouriño, Pau Navarro, Rafa Marín, Pedraza (Cardona, min. 65); Pépé, Gueye (Logan Costa, min. 74), Parejo (Alassane, min. 65), Moleiro; Ayoze (Cabanes, min. 74) y Mikautadze (Carlos Maciá, min. 88).

Atlético de Madrid: Musso; Llorente, Pubill (Ruggeri, min. 46), Lenglet, Hancko (Puric, min. 46); Giuliano (Sorloth, min. 46), Vargas, Koke, Álex Baena (Morcillo, min. 61); Griezmann y Lookman (Boñar, min. 61).

Goles: 1-0, min. 29: Dani Parejo, de penalti. 2-0, min. 33: Ayoze Pérez. 3-0, min. 40: Mikautadze. 3-1, min. 43: Pubill. 4-1, min. 45: Gueye. 5-1, min. 54: Ayoze Pérez.

Árbitro: Miguel Sesma Espinosa (Comité riojano). Mostró tarjeta amarilla a Giuliano, del Atlético de Madrid.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésimo octava jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de La Cerámica ante 18.682 espectadores.