Villarreal - Atlético, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

El duelo definitivo por el tercer puesto pone el broche final al campeonato en un partido que servirá como gran despedida de Marcelino García Toral en La Cerámica; en filas colchoneras, Antoine Griezmann disputará su último encuentro en la élite europea

¡Muy buenas tardes! Ya estamos en el Estadio de La Cerámica preparados para vivir el último partido de la temporada, un duelo por el tercer puesto del campeonato.

Así está el estadio de La Cerámica a hora y media para que comience el partido. Se espera una noche muy especial.

Vamos con datos de la previa del partido porque hay tela que cortar esta noche en La Cerámica.

El duelo entre el Villarreal CF y el Atlético de Madrid pone el broche final a la temporada en La Cerámica con algo más que tres puntos en juego. Ambos equipos se disputan la medalla de bronce de LaLiga y llegan al último partido con dinámicas muy distintas, aunque con el denominador común de que lo hacen marcados por las despedidas.

El Villarreal busca el 'bronce' en un duelo muy emocional

El Villarreal parecía tener asegurada esa tercera plaza hace apenas unas semanas, pero sus últimos tropiezos le han complicado el objetivo. Las dos derrotas consecutivas ante Sevilla y Rayo Vallecano han permitido al Atlético llegar con serias opciones de arrebatarle la tercera plaza en el sprint final. De hecho, a los colchoneros les basta hoy el empate para amarrar la tercera plaza.

El conjunto amarillo está obligado a ganar si quiere terminar por delante ya que el Atlético tiene el goal-average particular ganado gracias al 2-0 conseguido en la primera vuelta en el Metropolitano, por lo que, en igualdad de puntos, el equipo de Simeone se quedaría en el podio de la competición.

Más allá de la clasificación, el partido tendrá un componente emocional enorme para la afición local. Será la despedida de Marcelino García Toral, que cierra su segunda etapa en el club tras siete temporadas en total. También dirán adiós dos jugadores históricos como Dani Parejo y Alfonso Pedraza. Todo apunta a que ambos tendrán protagonismo en un once condicionado además por las bajas de Comesaña y Foyth, mientras Gerard Moreno sigue siendo duda hasta última hora y no parece que su entrenador tenga intención de arriesgar con su participación.

El Atlético, plagado de bajas

El Atlético llega en mejor momento anímico, pero tremendamente mermado por las bajas puesto que tiene hasta ocho ausencias seguras. El club ha decidido liberar para este último duelo a Julián Álvarez, Nahuel Molina, Nico González y José María Giménez para que continúen sus respectivos procesos de recuperación junto a sus selecciones nacionales. La lista de ausencias no termina ahí. Rodrigo Mendoza y Pablo Barrios continúan recuperándose de sus respectivos problemas musculares y a ellos se suma Johnny Cardoso, que recientemente ha pasado por quirófano y afronta una baja de larga duración que le impedirá disputar el próximo Mundial. El centrocampista estadounidense estará al menos dos meses fuera de los terrenos de juego. Además, Robin Le Normand tampoco podrá jugar al tener que cumplir sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

El técnico argentino tendrá que completar la convocatoria con varios jugadores del filial. Aun así, el Atlético mantiene un bloque competitivo y llega con la confianza de quien depende de sí mismo. Los de Simeone han reaccionado en el tramo final y encadenan dos victorias seguidas, justo cuando el Villarreal ha perdido fuerza. El equipo madrileño vuelve a demostrar su regularidad en la era Simeone, en la que prácticamente siempre ha terminado entre los tres primeros de la tabla.

La despedida de Antoine Griezmann

También será un día especial para Antoine Griezmann. El francés disputará su último partido con la camiseta rojiblanca antes de iniciar una nueva aventura en la MLS. Se marcha convertido en una leyenda absoluta del club y como máximo goleador histórico del Atlético. Después de despedirse del Metropolitano la pasada jornada, ahora pondrá punto final a su etapa lejos de casa, previsiblemente formando dupla ofensiva con Ademola Lookman.

La Cerámica vivirá así una noche cargada de emociones, despedidas y tensión competitiva. Un partido con sabor a final para decidir quién acaba como el mejor equipo tras los dos gigantes del campeonato.