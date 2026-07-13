El Sevilla anuncia su primera equipación para la temporada 2026/2027

El club de Nervión ha presentado su nueva primera camiseta para esta campaña. Como no podía ser de otra forma es blanca con detalles en rojo y con acabados en dorado, destacando el borde del escudo. También resalta la ausencia de un patrocinador principal lo que hace que la casaca esté limpia

El Sevilla FC ha presentado, de manera oficial, la que será su primera camiseta para la temporada 2026/2027 la cual, como no podía ser de otra forma, es totalmente blanca, teniendo presencia del rojo y el dorado. En la casaca, que será la más utilizada durante la campaña que se avecina, también es de resaltar la ausencia de un patrocinador principal.

La camiseta del Sevilla FC: blanca, con detalles en rojo y acabados en dorado

La primera camiseta del Sevilla FC de la temporada 2026/2027 destaca por su blanco impoluto, siendo así fiel a la historia del club de Nervión.

La casaca también resulta ser muy minimalista, poco cargada, en donde se puede ver el cuello, el logo y la clásicas tres líneas de la marca que viste al Sevilla FC, Adidas, en detalles en rojo. Por otro lado, también es de destacar los acabados en dorado, como el borde del escudo del club de Nervión.

La camiseta del Sevilla FC, sin patrocinador

La otra nota destacada de la primera camiseta del Sevilla FC para la temporada 2026/2027 es la ausencia de patrocinador tal y como se había informado.

La crisis deportiva que atraviesa el club de Nervión hizo que la anterior empresa que 'manchaba' la camiseta, que se dedicaba a la venta de aires acondicionados, decidiera no continuar ligada a un Sevilla FC que ahora tiene una casaca limpia, la cual, por otro lado, gusta más así a los aficionados al fútbol.

El comunicado del Sevilla FC explicando los detalles de su nueva primera camiseta para la temporada 2026/2027

'Homenaje al principal símbolo del Sevilla FC en una camiseta blanca con un sutil patrón de líneas en relieve, detalles clásicos en rojo y acabados en dorado

Dentro de la campaña 'Siempre con orgullo, Sevilla', el Sevilla FC vestirá en la temporada 2026/27 una primera equipación que rinde homenaje al principal símbolo de identidad del club, su escudo. Con un diseño limpio y minimalista, la camiseta apuesta por el innegociable y tradicional color blanco, en la cual resalta el centenario escudo sevillista en el pecho con un tamaño algo mayor al habitual, reforzando el orgullo de pertenencia y el sentimiento de identidad sevillista.

El tejido incorpora un sutil patrón de líneas en relieve que aporta textura y sofisticación sin perder la sobriedad del conjunto. Como no podía ser de otra forma, incorpora los característicos detalles en rojo, tanto en el cuello como al final de las mangas y en las célebres bandas de adidas sobre los hombros. Se suman, además, acabados en dorado con los que la marca ha querido hacer un guiño al legado, la ambición y la grandeza de Sevilla FC. La camiseta cuenta con tecnología CLIMACOOL, diseñada para maximizar la ventilación y la gestión de la humedad, ayudando a mantener el cuerpo fresco y seco mediante tejidos transpirables y paneles estratégicamente ubicados para favorecer el flujo de aire.

En el interior del cuello, la inscripción ‘Sevilla FC’ completa un diseño concebido para representar la esencia más pura del club, donde cada detalle exhibe el orgullo de la familia sevillista por sus símbolos y por su imponente historia'.