La opción Bajcetic para el Sevilla, de momento, en stand by

El centrocampista del Liverpool desea volver al fútbol español y cuenta con muchos equipos de LaLiga pendientes de su situación, entre los que se encuentra el club de Nervión, pero su fichaje no se puede dar en estas primeras semanas de mercado por petición de Andoni Iraola

Stefan Bajcetic está llamado a ser uno de los futbolistas que anime el mercado español y es uno de los jugadores a los que no pierde de vista el Sevilla FC para reforzar el centro del campo. El joven está llamado a salir del Liverpool, en donde no ha sido importante y en donde no ha entrado en los planes en las últimas temporadas, pero el interés de mucho clubes de España, incluido el equipo de Nervión, está ahora mismo en pausa debido a que Andoni Iraola aún no ha tomado una decisión sobre el futuro del gallego.

El Sevilla FC, al igual que Elche CF, Rayo Vallecano y Getafe CF, están pendientes de Stefan Bajcetic sobre el que decidirá Andoni Iraola

Stefan Bajcetic estaba considerado como una de las grandes promesas del fútbol español, pero su caché ha ido bajando en las últimas temporadas debido a que no ha jugado nada en el Liverpool, la campaña pasada se la pasó en blanco. Esa situación no impide que el jugador mantenga un buen cartel, siendo los equipos españoles y LaLiga en donde más interés despierta. De hecho, el de Vigo ha sido vinculado con el Sevilla FC, el Elche CF, el Rayo Vallecano y el Getafe CF en este inicio del mercado de fichajes de verano.

Con todo, su fichaje está ahora mismo paralizado porque Andoni Iraola, nuevo entrenador del Liverpool, no da el visto bueno a la marcha del centrocampista de 21 años hasta que no lo evalúe durante la pretemporada. El vasco quiere saber el nivel que puede dar Stefan Bajcetic antes de tomar una decisión definitiva sobre el futuro del futbolista según informa Matteo Moretto.

La opción de Stefan Bajcetic no sería muy cara para el Sevilla FC

El fichaje de Stefan Bajcetic no sería muy caro para el Sevilla FC al tratarse de un futbolista que lleva una temporada sin jugar y que además sólo tiene contrato con el Liverpool hasta el 30 de junio de 2027. Al estar en el último año de relación laboral, el club inglés no está en posición de exigir demasiado dinero por su traspaso.

Además hay un factor a favor de todos los equipos que quieren a Stefan Bajcetic y es que el futbolista desea regresar al fútbol español para poder relanzar una carrera deportiva que se ha quedado estancada en estos momentos. Con todo, el futbolista está a expensas de lo que le comunique Andoni Iraola. En caso de que el entrenador le diga que cuenta con él, renovará, pero lo más normal es que el español se termine marchando porque hay mucha competencia en el Liverpool en la posición de centrocampista en donde se desenvuelve el joven de 21 años.

Stefan Bajcetic se formó en el cantera del RC Celta, pero el centrocampista se marchó en el año 2021 al Liverpool en donde dio el salto al primer equipo, de la mano de Jürgen Klopp, en la temporada 2022/2023. A partir de entonces, el gallego comenzó a bajar su rendimiento lo que provocó que se fuera cedido al RB Salzburg y a la UD Las Palmas en donde tampoco dio su mejor nivel de juego.