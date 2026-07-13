Sondeo de Sevilla y Betis por un canterano del Real Madrid

Los dos clubes sevillanos de Primera división han pedido información sobre la situación contractual del centrocampista ofensivo César Palacios, pero ninguno ha hecho propuesta en firme. El de Soria cuenta con el fuerte interés, sobre todo, de CA Osasuna y el Fulham

Sevilla FC y Real Betis, como equipos de Primera división, están atentos a todas y cada una de las oportunidades de mercado que se presentan en el fútbol español. No se puede escapar, si se puede evitar, un futbolista con proyección o con grandes cualidades, siendo por ello que tanto los de Nervión como los de Heliópolis sondearon la situación contractual del canterano del Real Madrid, César Palacios, quien a pesar del interés de los dos clubes sevillanos apunta a marcharse a CA Osasuna.

Sondeo sin oferta de Sevilla FC y Real Betis por César Palacios

El Sevilla FC y el Real Betis se dirigieron al Real Madrid para preguntar por la situación de su canterano César Palacios según informa El Correo de Andalucía. A pesar de ello, ninguno de los dos clubes sevillanos ha llegado a presentar oferta alguna por el prometedor joven de 21 años.

Con características eminentemente ofensivas, su ida y vuelta es destacable, en el Sevilla FC podría tener hueco si se terminan produciendo las salidas de futbolistas como Djibril Sow o Rubén Vargas, pero en el Real Betis esa demarcación está más que cubierta y además el club verdiblanco está esperando la salida de Nelson Deossa para lanzarse a por un Dani Ceballos que está disfrutando de sus vacaciones mientras decide su futuro deportivo.

César Palacios es una de las oportunidades de mercado que hay en el fútbol español debido a que el canterano del Real Madrid acaba contrato el 30 de junio de 2027. Es decir, que acaba de entrar en el último año de relación contractual con un club blanco en el que no tiene demasiado sitio ya que en las posiciones ofensivas en la primera plantilla del Real Madrid hay mucha competencia.

El jugador va a respetar la decisión que tome el Real Madrid con respecto a su futuro, pero todo apunta a que tendrá que hacer las maletas. Sin embargo, su futuro no parece que vaya a pasar por la ciudad de Sevilla FC ya que hay otros clubes de Primera división que llevan tiempo insistiendo en fichar a César Palacios.

CA Osasuna lleva tiempo apretando para fichar a César Palacios

César Palacios es un futbolista que tiene un buen cartel ya que son varios equipos de la máxima élite los que han intentado ficharlo en este comienzo de mercado de verano. Uno de los que más insistió fue el Como 1907 entrenado por Cesc Fábregas que está siempre atento al talento español.

Con todo, el equipo italiano se ha olvidado un poco del canterano del Real Madrid y los que más aprietan para ficharlo son CA Osasuna y Fulham, siendo el club navarro quien lo tiene más cerca a pesar de que en el club inglés el entrenador es Álvaro Arbeloa que lo conoce muy bien porque lo ha tenido en el Castilla y le ha dado minutos en el primer equipo del Real Madrid.

De hecho, César Palacios disputó un total de 5 partidos de LaLiga, 1 de Copa del Rey y 1 de UEFA Champions League y 100 minutos con el Real Madrid durante la pasada temporada.