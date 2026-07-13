30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 14 de julio de 2026

La Selección Española se enfrenta a Francia en la primera semifinal del Mundial 2026 para clasificarse para la gran final que se disputa este domingo. Por su parte, el Sevilla FC ve que la Atalanta emerge por Juanlu, mientras que el Real Betis renueva a José Antonio Morante

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La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 14 de julio de 2026.IMAGO

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La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 14 de julio de 2026.

- Francia - España: Hacedlo de nuevo

España se enfrenta a Francia, a partir de las 21:00 horas, en la primera semifinal del Mundial 2026. El equipo que entrena Luis de la Fuente intentará derrotar por tercera vez consecutiva al equipo que lidera Mbappé, tras haberlo hecho en la Eurocopa y en la UEFA Nations League en los dos últimos años.

- La Atalanta sondea a Juanlu

El club italiano estudia realizar el fichaje del canterano del Sevilla FC por el que sopesan pagar 15 millones de euros.

- El Real Betis blinda a Morante

El club verdiblanco hace oficial la renovación del canterano por dos temporadas mas: hasta el año 2030.

- Espera cerrar la venta de Nianzou

El central pasa las pruebas médicas con el Lille el cual tiene que comunicarle al Sevilla FC si termina fichándolo o no.

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