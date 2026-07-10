La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 11 de julio de 2026

Destacan los nombres de Dani Ceballos, con su conciliador mensaje al Real Betis a su llegada a Santa Justa, y Akor Adams, cerca de ser traspasado al Venezia FC por un Sevilla FC que juega este sábado su primer partido de pretemporada. No obstante, por encima de todos ellos destaca Mikel Merino: el '6' de la Roja; el héroe de España en el Mundial 2026

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado, día 11 de julio de 2026, abre con el choque de octavos de final del Mundial 2026 que encumbró a Mikel Merino a la categoría de héroe nacional. Justo 16 años después del día del glorioso bordado de la primera estrella en el corazón de la 'Roja', el equipo de Luis de la Fuente se mete entre las cuatro mejores del Mundial 2026 tras imponerse a Bélgica. Además, destacan los nombres de Dani Ceballos y de Akor Adams.

Un dorsal con estrella

España 2-1 Bélgica. Otra vez Mikel Merino. Igual que en octavos de final contra Portugal, sale en el tramo final para decantar el igualado duelo de cuartos contra Bélgica y meter a España en las semifinales de un Mundial por primera vez desde 2010 -segunda vez en la historia nacional-.

En aquella conquista en Sudáfrica, que justo cumple años este 11 de julio, Andrés Iniesta llevaba el '6' que hoy luce con tanto acierto el navarro. Ahora, a por Francia, que fue su víctima en el último minuto de las 'semis' de la Eurocopa 2024. Todo va encajando.

Dani Ceballos, en Sevilla: "Quiero jugar, lo demás es secundario"

El futbolista utrerano Dani Ceballos ha llegado en la tarde de este viernes a la estación sevillana de Santa Justa procedente de Madrid para pasar unos días en familia y decidir su futuro. En este sentido, ha insinuado ante la cámara de ESTADIO Deportivo que no pondrá trabas económicas a su ansiada vuelta al club verdiblanco: "Sólo quiero sentirme importante".

El Venezia viaja para llevarse a Akor Adams

Hola... ¿y adiós?. Justo el día que Akor Adams se sumó a la pretemporada del Sevilla FC, Filippo Antonelli, director deportivo del Venezia FC, ha viajado a la capital andaluza para reunirse con José Ignacio Navarro y tratar de alcanzar un acuerdo para el traspaso del delantero nigeriano.

Según ha podido confirmar ED, el club italiano ha presentado una segunda oferta que mejora la primera de 10 millones de euros y, aunque con variables, se iría por encima de los 15 millones que piden los nervionenses. El acuerdo va tomando forma y los italianos son muy optimistas, pero en principio las conversaciones deberán seguir en los próximos días para ultimar la operación, que al cierre de esta edición no estaba cerrada.

El Sevilla 26/27 se pone a prueba por primera vez

Sevilla FC - Juventud Torremolinos FC (21:00 horas). El equipo de Luis García Plaza concluye la primera semana de entrenamientos de pretemporada con la disputa su primer amistoso veraniego: un duelo ante el modesto equipo malagueño, que compite en el Grupo 2 de Primera Federación, que se disputará a puerta cerrada en el estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y que se podrá seguir por la plataforma SevillaFC+.