Dani Ceballos llega a Sevilla con sonrisa y mensaje al Betis: "Quiero jugar, lo demás es secundario"

El futbolista utrerano ha llegado en la tarde de este viernes a la estación de Santa Justa procedente de Madrid para pasar unos días en familia y, de paso, ha insinuado que no pondrá trabas a su ansiada vuelta al club verdiblanco por motivos económicos: "Sólo quiero sentirme importante"

Hay trenes que no se pueden dejar escapar y Dani Ceballos se ha montado en la sobremesa de este viernes en un AVE que ha salido de Madrid con destino a Sevilla, quien sabe si en una metáfora de lo que tiene escrito el destino. En su equipaje, el utrerano lleva la máxima intención de darle un empujón a la encajonada negociación para su regreso al Real Betis. En ello andan sus representantes y el club verdiblanco desde hace semanas. No está fácil, como quedó claro con las tajantes declaraciones que el presidente Ángel Haro realizó hace tres días, pero la intención es firme.

Viaje a Sevilla para pasar unos días en familia

No hay prueba más inequívoca de ese optimismo que alberga de cara a llegar a un acuerdo que la amplia sonrisa que lucía Ceballos cuando era abordado por las cámaras a su llegada a la sevillana estación de Santa Justa. No obstante, se ha esforzado en aclarar que no llega para negociar su fichaje, sino sólo a pasar unos días en familia aprovechando las vacaciones y coincidiendo con la etapa final del doble embarazo de su pareja. Hay previstas más reuniones con el Betis y asiente cuando le recuerdan que la afición demanda su vuelta, pero de momento prefiere no dar más detalles.

"Bien, bien, todo bien. Bueno, ahora vengo a descansar, a ver a mi abuelo, a ver a mi familia. Vengo con ellos y es lo único a lo que vengo ahora", ha asegurado Dani Ceballos antes la cámara de Juanjo Ponce para ESTADIO Deportivo, asegurando que no llegaba acompañado de su representante ni era una visita de negocios. "Ahora mismo lo que más me preocupa es el nacimiento de mis dos niñas. Le queda muy poquito tiempo y nada más", ha añadido.

Las palabras de Dani Ceballos rechazando poner trabas económicas al Betis

"Sí, por supuesto", ha sido la lacónica respuesta a la pregunta de si le llegaban los mensajes de los miles de béticos que ansían noticias sobre su vuelta a casa, antes de concluir con una respuesta que dejaba muy abierto su futuro a corto plazo como agente libre después de rescindir su contrato con el Real Madrid.

"Ya hemos hablado. Yo ahora lo único que quiero es jugar, sentirme importante". "Todo lo demás, a esta altura de mi carrera deportiva, es totalmente secundario y eso es lo único que puedo decir", ha finalizado, deslizando de manera indirecta que los asuntos económicos no serán un impedimento para su vuelta al Betis.

Las diferencias entre el Real Betis y Dani Ceballos

En este sentido, las últimas informaciones apuntan precisamente a que el origen de esas diferencias no se encuentran tanto en el escalón salarial en el que se situaría Dani Ceballos en el Real Betis y que le colocaría por debajo de Isco Alarcón o Antony dos Santos.

El punto de discrepancia se centra en la prima por firmar como agente libre y que los apoderados del futbolista reclaman recordando que ha perdonado dinero para poder salir a coste cero del Real Madrid y asume también una merma importante en los ingresos de 5 millones de euros libres que percibía en la entidad merengue.

"Es un magnífico jugador, si no, no está el tiempo que ha estado en el Real Madrid. Para que venga se tienen que dar unas condicionantes, que el director deportivo y el entrenador lo quieran, que económicamente encaje, que encaje en la filosofía del club o en los esquemas del jugador...", comenzó explicando Haro en la Cadena Cope. "Las circunstancias van evolucionando y no quiere decir que no pueda venir, pero con las circunstancias actuales, Dani no es una realidad para el Betis", afirmó de manera rotunda el presidente bético.