Ángel Haro echa el balón al suelo con Dani Ceballos: "Hoy por hoy no es una realidad para el Betis"

El presidente del club verdiblanco aclara que en estos momentos son más los "condicionantes que no se cumplen" para que el centrocampista utrerano pueda cumplir su deseo de volver a casa, aunque tampoco descarta que finalmente se pueda llegar a un acuerdo

Aunque todo apunta a que el Real Betis y Dani Ceballos parecen condenados a entenderse, de momento no solo no hay acuerdo entre las partes, sino que desde la planta noble de La Cartuja rebajan de forma tajante la euforia en ese sentido. Días atrás ya se había puesto de manifiesto, tras las primeras reuniones formales entre las partes, que las altas exigencias económicas del ex del Real Madrid no encajan en los parámetros económicos del club verdiblanco, que no hará locuras pese a los ingresos millonarios de la Champions y quiere colocar a su ex canterano en el segundo escalón salarial de la plantilla, por detrás de Isco Alarcón y Antony.

Tras ello, se ha informado de la existencia de otra toma de contacto este pasado lunes, en la que el centrocampista habría recibido una nueva propuesta. Pero el culebrón no para de escribir nuevos capítulos y el último de ellos ha venido con la firma del presidente bético, Ángel Haro, que ha negado que en estos momentos esté cerca la vuelta de Dani Ceballos, por más que la prioridad absoluta del jugador sea el de enfundarse de nuevo la elástica de las trece barras.

El esfuerzo de Dani Ceballos y la respuesta del Real Betis

Para ello, ha realizado un importante esfuerzo económico al renunciar a los 5 millones de euros netos que tenía asegurados hasta 2027 en el conjunto blanco. Solo así ha logrado quedar libre, que era la condición que le imponía el Real Betis para sentarse a negociar. Pero habrá que ver hasta qué punto está dispuesto a rebajarse su salario para cumplir su deseo de regresa a casa, mientras en su puerta espera un puñado de pretendientes con mejores ofertas en el plano económico.

"Es un magnífico jugador. No sería buen jugador si no está el tiempo que ha estado en el Real Madrid. Para que venga a un equipo cualquier jugador se tiene que dar unas condicionantes, que el director deportivo y el entrenador lo quieran, que económicamente encaje, que encaje en la filosofía del club o en los esquemas del jugador", comenzó explicando el máximo dirigente verdiblanco en la Cadena Cope al ser cuestionado por el estado de las negociaciones.

No se duda en cualquier caso de que Dani Ceballos convence tanto a Manu Fajardo como a Manuel Pellegrini. También el utrerano está como loco por vestir de verdiblanco nueve años después. Pero el problema está en el dinero. "Hay más condicionantes que no se cumplen hoy por hoy. Las circunstancias van evolucionando y no quiere decir que no pueda venir, pero con las circunstancias actuales, Dani no es una realidad para el Betis", afirmó tajante el mandatario.

Mira a otra posiciones en el mercado y advierte que no se harán locuras por la Champions

Tras firmar a Facundo Bernal como relevo de Sergi Altimira en el centro del campo, Haro deslizó que en estos momentos las prioridades están puestas en otras demarcaciones y será más adelante cuando se remate la renovación una sala de máquinas en la que se está pendiente del frustrado traspaso de Nelson Deossa al Vasco da Gama, con River Plate de nuevo al acecho, o las negociaciones con el Fenerbahçe para intentar retener a Sofyan Amrabat.

“Hay posiciones que tenemos que reforzar: el lateral izquierdo, la delantera… el centro del campo va a depender de los movimientos. Dependen de las salidas”, afirmó al respecto Haro, que hizo hincapié en el plan del club, que pasa por ser prudentes y no hipotecar el futuro de la entidad con grandes contratos que luego supongan un lastre. "Lo que no quiero es tomar decisiones que si luego no estamos en Champions, que puede pasar, sean mochilas para el club", sentenció.

Las otras 'novias' de Ceballos: para el Villarreal no es una prioridad

Mientras tanto, el Ajax de Ámsterdam no solo sigue interesado, sino que le ha presentado una importante propuesta por escrito. El conjunto neerlandés incluso estaba dispuesto a pagar por su fichaje y había alcanzando un acuerdo por 6 millones de euros con Florentino Pérez, pero Ceballos lo tumbó, como hizo el pasado verano con su pactada venta al Olympique de Marsella. Pese a la presencia en sus filas de Míchel, ex técnico del Girona, al mediocentro no le atrae a priori la posibilidad de poner rumbo a la Eredivisie. Además, también se ha informado de un sondeo realizado por el Atlético de Madrid, así como del interés del Villarreal o la Juventus, aunque el periodista Matteo Moretto asegura en el caso del 'submarino amarillo' se ha tratado de un ofrecimiento, pero no es una prioridad. También desde Arabia Saudí ha sido tentado, así como por parte de un importante club de Turquía. Pero Dani Ceballos quiere jugar en un Real Betis que, de momento, pone calma.