El Betis de la 26/27 echa a andar: "Vamos a por otra temporada inolvidable"

La plantilla verdiblanca, con cinco ausencias, se ha sometido a los habituales reconocimientos médicos antes de poner rumbo mañana miércoles a Alemania, donde llevará a cabo su primer 'stage' de pretemporada

El Real Betis de la 26/27 ya está en marcha. El proyecto del regreso a la Champions, después de 21 años, ha echado a andar este martes con los habituales reconocimientos médicos previos al comienzo del trabajo de pretemporada. Uno a uno, los profesionales verdiblancos fueron desfilando por la Ciudad Deportiva Luis del Sol para testar su correcto estado físico antes de que mañana mismo, sin perder tiempo, la plantilla, con Manuel Pellegrini y su cuerpo técnico a la cabeza, ponga rumbo a la ciudad alemana de Harsewinkel, donde se llevará a cabo la primera concentración veraniega.

En una mañana de reencuentros, los abrazos y las sonrisas han sido la tónica común, como se ha encargado de mostrar el propio el club heliopolitano en un vídeo difundido a través de sus redes sociales. Desde ya, con un objetivo en la mente de todos. "Vamos a por otra temporada inolvidable", como se encargó de transmitir Marc Bartra.

Sin los mundialistas, Abde y Antony

Como ya se conocía, cinco han sido las ausencias en esta primera jornada tras las vacaciones. Así, en la ex expedición bética que pondrá rumbo al país teutón no estarán obviamente Cucho Hernández y Giovani Lo Celso, que buscarán hoy su pase a los cuartos de final del Mundial con Colombia y Argentina, respectivamente, así como Álvaro Fidalgo, ya de vacaciones tras quedar eliminado con México. Junto a ellos, aunque no ha podido participar en el Mundial por una inoportuna lesión de ligamentos en la rodilla derecha, Ez Abde también goza de un mayor tiempo de descanso tras haber comenzado en Francia la primera parte de su rehabilitación, en una clínica especializada en dolencias de este tipo.

Completa la nómina de los ausentes, además, el brasileño Antony, al que que el club verdiblanco ha concedido unos días más de permiso, permitiendo que se incorpore más tarde por unos asuntos personales. En concreto, se espera que lo haga a finales de semana, ya en la concentración que tendrá como cuartel general el Hotel-Residence Klosterpforte, situado en la región de Renania del Norte-Westfalia.

Facundo Bernal, los canteranos y los cedidos, las novedades para el primer 'stage'

La gran novedad, por su parte, es el pivote uruguayo Facundo Bernal, que aterrizó ayer mismo en Sevilla para convertirse en el primer fichaje del nuevo curso tras el acuerdo alcanzando con el Fluminense. Junto a él, Manuel Pellegrini reforzará su plantel en estos primeros días de trabajo con un buen número de canteranos (Óscar Masqué, Emmanuel N’Goran, Carlos de Roa, Gnangoro Bouare, Rica Fúnez, Iván Corralejo, Borja Alonso, Kwame Sosu y Rodrigo Marina), a los que sumarán más adelante Morante y el meta Manu González, presentes en el Europeo sub 19.

Además, también regresan los cedidos Iker Losada, Gonzalo Petit y Guilherme Fernandes, que podría concretar su salida en breve, aumentando una lista de bajas que ya componen el retirado Adrián San Miguel, Bakambu, Ricardo Rodríguez, 'Chimy' Ávila y el traspasado Sergi Altimina. Queda en el aire, por su parte, la situación de Sofyan Amrabat, con el que se negocia con el Fenerbahçe para recuperarlo.

Aitor Ruibal, en fase de recuperación; Isco, a tope

Por su parte, Aitor Ruibal arrancará la pretemporada al margen del grupo. El catalán fue operado en el mes de mayo de los problemas que arrastraba en el menisco externo de su rodilla derecha y, aunque se van cumpliendo los plazos previstos, se da por hecho que se perderá las tres o cuatro primeras jornadas de LaLiga 26/27. También acabaron tocados el curso, además, Ángel Ortiz y Marc Bartra, que han aprovechado las vacaciones para ponerse a tono, al igual que Isco Alarcón, que una vez acabada la temporada permaneció un tiempo en la capital hispalense para trabajar en su puesta a punto y llegar a tope desde el comienzo.