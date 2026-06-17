Ez Abde no pierde el tiempo y comienza ya la rehabilitación de su rodilla derecha

El atacante, excluido a última hora del Mundial por una inoportuna lesión en el amistoso postrero de Marruecos, ha estado en Elche con sus padres y vuela este jueves a Francia, donde realizará la primera fase de su recuperación antes de incorporarse a la pretemporada verdiblanca

No ha podido tener peor suerte Ez Abde en este final de temporada 25/26, la mejor sin duda de su incipiente carrera deportiva. Con 15 goles y 13 asistencias en 43 partidos, el de Beni Melal ha sido indiscutiblemente uno de los baluartes del Real Betis para el regreso 21 años después a la Champions League. Y tenía una gran ocasión no ya de revalorizarse, sino de abrillantar su ejercicio con el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, pero un accidente en el último amistoso de Marruecos, al caerle sobre la rodilla derecha su compañero y ex verdiblanco Chadi Riad, frustró sus deseos.

El seleccionador de los 'Leones del Atlas', Mohamed Ouahbi, lo dejó fuera de la lista definitiva en las horas previas del debut ante Brasil, regresando este lunes a España para pasar un par de días con sus padres en Elche y volar a Francia, donde completará la primera fase de su rehabilitación en un centro especializado en la recuperación de las rodillas para incorporarse a la pretemporada del conjunto heliopolitano seguramente cuando ésta ya se haya iniciado. De todas formas, el '10' no ha querido perder ni un minuto y ha sacado tiempo este miércoles para arrancar con ejercicios de fortalecimiento de la articulación dañada a las órdenes de un fisioterapeuta de su confianza.

Ez Abde quiere volver cuanto antes: "Soon"

El propio Ez Abde compartía en sus 'stories' de Instagram un breve vídeo en el que se le ve poniendo a prueba su rodilla derecha apenas diez días después de lastimarse en el amistoso contra Noruega en tierras texanas. En las imágenes se observa cómo echa todo el peso sobre la citada articulación, agarrado con la mano de ese perfil y con la pierna izquierda flexionada hacia atrás mientras sostiene peso con esa mano, aguantando visiblemente el dolor, pero con ganas de no postergar su regreso a los terrenos de juego, que podría estar en torno a las cinco o seis semanas, lo que le podría llevar hasta la tercera de julio. Con todo, el de Beni Melal lo tiene claro: "Soon 💪🏽".

Un verano a priori movido con su futuro

Aunque el Real Betis ha decidido, de forma consensuada con Ez Abde y sus nuevos agentes, no escuchar ofertas este verano y remitirse a su cláusula de rescisión de 60 millones de euros, no habría que descartar alguna sorpresa con el futuro del marroquí. Su extraordinaria campaña en La Cartuja ha despertado el interés de varios clubes europeos (entre ellos, el Newcastle) y alguno saudí, que podrían perfectamente llegar al citado montante (un 16%, en torno a 9,6 millones, serían para el FC Barcelona), pero el extremo quiere jugar la UCL y lo prioriza a la hora de tomar una decisión en este sentido, por lo que se reduce la nómina de posibles destinos para él en la próxima ventana de transferencias.

Su dolencia no es, afortunadamente, importante en grado ni en tiempo de convalecencia, así que podrá estar a su ritmo normal, si no ocurre ningún contratiempo inesperado, casi a la vez que sus compañeros. Su retorno al Barça parece descartado con la contratación de Anthony Gordon, mientras que, salvo que alguien le convenza y pague la mencionada cantidad, se antoja improbable su salida, que, en los números referidos, dejaría una plusvalía en el club heliopolitano cercana a los 43 millones de euros, bastantes de los cuales podrían ser reinvertidos no ya en su sustituto (se habla de la cesión por parte culé de Jan Virgili), sino en el rearme de toda la plantilla para la Champions League.