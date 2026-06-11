Marruecos pide una segunda opinión sobre Ez Abde y toma una dolorosa decisión

Un especialista francés ha revisado la resonancia magnética a la que se sometió el extremo en Nueva Jersey y no dio un pronóstico favorable, por lo que la FRMF y el seleccionador rojiverde han decidido sustituirle, igual que a Aguerd

No las tenía todas consigo el Real Betis con los esfuerzos de Marruecos para recuperar a Ez Abde, lesionado accidentalmente en un choque con su compañero Chadi Riad durante el último amistoso previo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Así, tras una resonancia magnética que confirmaba el primer diagnóstico, una entorsis en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha de grado moderado, el seleccionador de los 'Leones del Atlas' decidió que el extremo siguiera concentrado a la espera de precisar el tiempo de recuperación, que podía ir de las dos a las cinco semanas.

La FRMF consultó al especialista francés Christophe Baudot, que emitió un informe preliminar a la espera de los resultados de esa exploración exhaustiva a la que se sometió el de Beni Melal en Nueva Jersey, determinando que el pronóstico es el peor y que, en el mejor de los casos, no estaría disponible hasta unas hipotéticas eliminatorias por el título, puede que ni siquiera eso. Encima, existía una claro riesgo de empeoramiento, por lo que, aunque inicialmente se especuló, incluso, con un denodado trabajo de los fisioterapeutas para que pudiera actuar en el segundo choque de la fase de grupos ante Escocia, se ha tomado la decisión más drástica.

Aguerd y Abde, fuera de la convocatoria final para la Copa del Mundo

Tenía Marruecos, que debuta a las 00:00 hora española del próximo domingo 14 de junio ante Brasil hasta la medianoche del viernes para reemplazar a Ez Abde, pero Mohamed Ouahbi no ha apurado los plazos. Tanto en el caso del bético como en el de Nayef Aguerd, que se probó durante el entrenamiento de este miércoles, se comunicó a la Fifa su salida de la convocatoria definitiva para la Copa del Mundo, siendo sustituidos por el atacante del Angers francés Amine Sbai y el central del Al-Fateh saudí Marwane Saadane, que formaban parte del grupo de trabajo en Nueva Jersey, pero no figuraban entre los 26 elegidos inicialmente.

Un respiro en La Cartuja con su jugador más desequilibrante y gran activo en el mercado

A falta de conocer si se queda unos días más con sus compañeros o se marcha de vacaciones, la desconvocatoria de Ez Abde es una noticia tranquilizadora para el Real Betis, que ya tiene claro que Marruecos no lo forzará, como ocurrió con Sofyan Amrabat en la Copa de África, a un futbolista muy explosivo y que, por tanto, corría un serio riesgo de recaer o, incluso, de empeorar el diagnóstico en una articulación tan delicada como la rodilla.

Aunque el palo ha sido grande, máxime por llegar la lesión en una acción fortuita y aislada, el de Beni Melal podrá recuperarse plenamente y llegar seguramente a tiempo a la pretemporada verdiblanca, si bien se incorporará unos días después que sus compañeros, citados el 6 de julio para pasar los preceptivos reconocimientos y empezar a trabajar en la Ciudad Deportiva Luis del Sol antes de marcharse al primer 'stage' en Países Bajos.