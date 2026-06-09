Los esfuerzos de Marruecos para contar con Abde mantienen al Betis ojo avizor

Según la televisión nacional del país norteafricano, los servicios médicos de los 'Leones del Atlas' están haciendo todo lo posible para que el extremo verdiblanco esté disponible para el segundo encuentro de la fase de grupos ante Escocia, previsto para el sábado 20 de junio

Desde el Real Betis permanecen muy atentos a las informaciones que le trasladan desde la Federación Marroquí de Fútbol sobre el estado físico de Ez Abde. Aunque su presencia en el Mundial está en el aire, debido a la lesión de rodilla que se produjo en el amistoso del pasado domingo ante Noruega, en el combinado norteafricano no tiran la toalla y su plan va avanzando conforme pasan las horas. Siempre con un objetivo: poder contar con una de sus estrellas.

Pendientes de las pruebas médicas complementarias

Este pasado lunes se apuntaba que la idea era esperar 48 horas antes de tomar una decisión definitiva. Una vez que baje la inflamación de la zona dañada, el extremo se someterá a exámenes médicos más profundos, con una resonancia magnética incluida, para determinar el alcance exacto de su dolencia. Aunque las primeras exploraciones apuntaban a un esguince del ligamento lateral interno, que podría tenerlo entre 3 y 4 semanas de baja, lo que conllevaría su regreso prematuro a casa.

Pero también cabe la posibilidad de que la lesión sea menor y el plazo de convalecencia se reduzca. Se barruntaba en este sentido un periodo de dos a tres semanas, que en cualquier caso lo descartaría del debut ante Brasil del próximo domingo. Pero dichas fechas sí cuadran con la intención desvelada por Arryadia TV, la televisión nacional del país norteafricano, donde aseguran que los servicios médicos de los 'Leones del Atlas' están haciendo todo lo posible para que Abde llegue a tiempo para medirse a Escocia en el segundo encuentro de la fase de grupos, que tendrá ligar el sábado 20 de junio.

Las ganas del futbolista verdiblanco de estar en el Mundial, sin duda, harán que también ponga todo de su parte, aunque desde La Cartuja estarán muy atentos para que esos esfuerzos no sean contraproducentes. En cualquier caso, aún no hay un veredicto definitivo. También podría quedarse concentrado si su reaparición llega para el tercer partido, ante la debutante Haití, el jueves día 25. Pero sí se tiene la certeza de que tampoco llegaría a esa cita, todo apunta a que sería desconvocado.

La fecha límite y su posible relevo en Marruecos

En este sentido, cabe recordar que las selecciones pueden sustituir a un jugador lesionado en sus listas hasta las 23:59 horas del día anterior a su debut; es decir, hasta el próximo sábado en el caso de Marruecos. Por ello, ya hay quinielas con respecto al posible elegido por Mohamed Ouahbi, apuntándose los nombres del joven extremo Othmane Maamma, del Watford, y el veterano Sofiane Boufal, actual jugador del Le Havre. Ambos estaban en la preconvocatoria previa al corte final.

Las alarmas saltaron este pasado domingo, cuando al filo del descanso del amistoso ante Noruego, en una acción fortuita a la salida de un córner, el ex central bético Chadi Riad forcejeó con Alexander Sorloth y acabó cayendo y golpeando la rodilla derecha de su compañero, la cual estaba apoyada. Enseguida, el extremo se tiró al césped con evidentes gestos de dolor, abandonando el terreno de juego con una visible cojera que hacía temer lo peor.

Un palo para el mejor Abde: sus números y su revalorización

De confirmarse los peores augurios, se trataría sin duda de un importante mazazo para Abde, que estaba llamado a ser una de las principales armas de una selección que hace cuatro años, en Qatar, y también con el bético en sus filas, alcanzó por vez primera en su historia las semifinales del Mudial. Antes de caer lesionado, de hecho, había firmado su quinta asistencia en 37 partidos como internacional tras una gran cabalgada por banda que le permitió sirvir el tanto en el segundo palo a Brahim Díaz, confirmado así su excepcional momento de forma. No en vano, viene de lograr los mejores números de su carrera con la elástica de las trece barras (15 dianas y 13 pases de gol en 43 choques), por lo que el escaparate del Mundial podía disparar más si cabe su cotización, tras alcanzar los 40 millones de valor de mercado en la última actualización de la web especializada Transfermarkt.