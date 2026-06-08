En Marruecos y el Betis cruzan los dedos por Abde: "preocupación" y pruebas médicas por su lesión de rodilla

El seleccionador del combinado norteafricano, Mohamed Ouahbi, deslizó cierto pesimismo sobre el estado del extremo verdiblanco. Los primeros exámenes no han aclarado el alcance de su dolencia al tener la rodilla ligeramente hinchada

El Real Betis ha hecho historia al tener a siete representantes de su plantilla convocados por el inminente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, lo que supone un récord en este sentido y garantiza, además de una posible revalorización de sus activos, un buen pellizco económico por la compensación que reciben los clubes que ceden a sus jugadores. Pero al mismo tiempo, como siempre que se produce la marcha de un futbolista con su selección, existe el riesgo de padecer el temido 'virus FIFA', que en esta ocasión se ha materializado con la lesión de Ez Abde.

Una acción fortuita con el ex bético Chadi Riad

El extremo verdiblanco hizo saltar las alarmas este pasado domingo, cuando tuvo que ser sustituido en el amistoso que Marruecos disputó ante Noruega y que acabó con empate a uno. El de Beni Melal había sido decisión para poner delante a su equipo, al robar un balón en campo propio, recorrerse más de 40 metros y asistir en el segundo palo a Brahim Díaz. Pero al filo del descanso llegó la peor de las noticias. En una acción fortuita a la salida de un córner, el ex central bético Chadi Riad, actualmente en el Crystal Palace, forcejeó con Alexander Sorloth y acabó cayendo al suelo y golpeando la rodilla derecha de su compañero, la cual estaba apoyada.

Rápidamente, Abde se lanzó al césped con evidentes gestos de dolor y se le pudo ver cojeando al retirarse del terreno de juego, siendo luego su seleccionador, Mohamed Ouahbi, quien deslizó cierto pesimismo sobre su estado y el del lateral derecho Noussair Mazraoui, que también se tuvo que retirar por molestias físicas en la primera mitad. "Hemos efectuado cambios en el segundo periodo para dar descanso a ciertos jugadores y dar la oportunidad a todo el mundo. Sin embargo, lo que me preocupa actualmente son las lesiones de Mazraoui y de Abde. Pero estoy satisfecho con las prestaciones del equipo y pienso que todo el mundo está perfectamente preparado para el Mundial", afirmó, sin dar más detalles.

Hay que esperar 24 horas: este lunes, pruebas en Nueva Jersey

Y es que, en el caso del crack verdiblanco, hay que tener paciencia y cruzar los dedos, pues según indicaba la prensa marroquí que sigue a su selección, tras el partido era imposible establecer un diagnóstico preciso al tener la rodilla ligeramente hinchada. Así, los exámenes preliminares a los que fue sometido tras el partido tendrán que ser completados con otros más profundos que permitirán determinar el alcance exacto de su lesión, para lo cual habrá se prevé que haya que esperar 24 horas.

A lo largo del el día de hoy, por tanto, se mantendrá la incertidumbre sobre la situación de un futbolista que está llamado a ser una de las piezas básicas del combinado marroquí, que acude a la cita mundialista después de haber alcanzando las semifinales hace cuatro años en Qatar. La idea es que acuda este mismo lunes a un centro médico en Nueva Jersey para someterse a las pertinentes pruebas y salir de dudas, con el Real Betis muy pendiente, como no puede ser de otro modo, desde la distancia.

En el aire el debut en el Mundial ante Brasil

Cabe recordar que el estreno Marruecos en el campeonato está a la vuelta de la esquina, pues tendrá lugar este próximo domingo a las 00:00 horas ante Brasil, sin ninguna duda su rival más duro en una fase de grupos en la que también se medirá a Escocia (el sábado 20 de junio) y la debutante Haití (el jueves 25).

Sí se conocen más detalles sobre la lesión de su compañero Mazraoui, del que se ha apuntado que sufre en principio en una subluxación de hombro, aunque también se está pendiente de conocer la gravedad de la misma, pudiendo no llegar a tiempo al estreno mundialista.