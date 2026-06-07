Cara y cruz para Abde: recuperación, asistencia y lesión preocupante; minutos para Amrabat y Nyland

El extremo verdiblanco fue sustituido en el descanso tras un desafortunado choque con su compañero Chadi Riad que le dobló la rodilla derecha, que tenía apoyada; el pivote jugó toda la segunda parte y el portero saltó de inicio y disputó 72 minutos en Nueva Jersey

Pésimas noticias para Marruecos y, por extensión, para el Real Betis, ya que Ez Abde tuvo que ser sustituido al descanso del amistoso que están disputando en Nueva Jersey los 'Leones del Atlas' y Noruega, último de ambas antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La acción fue totalmente fortuita y ocurrió a la salida de un córner a favor de los nórdicos, cuando un forcejeo entre el delantero del Atlético de Madrid Alexander Sorloth y el central del Crystal Palace y ex verdiblanco Chadi Riad terminó con el zaguero por los suelos e impactando con la rodilla derecha (que estaba apoyada) de su ex compañero en Heliópolis.

Aunque luego se tocó la articulación opuesta, parece que el daño ha sido, como se apunta, en la rodilla derecha. El dolor le resultaba insoportable y el de Beni Melal terminó lanzándose, dolorido, al césped y retirándose con una evidente cojera en cuanto el colegiado señaló el camino a los vestuarios, ayudado por un miembro del 'staff' rojiverde. A falta de que la FRMF emita un parte médico oficial, la preocupación era evidente en las filas marroquíes, sobre todo por la inminencia del debut mundialista ante Brasil (justo el domingo que viene) y la retirada antes de la media hora también del lateral diestro, titular a pie cambiado, Noussair Mazraoui, igualmente con molestias.

Abde, crucial en el 1-0 de los norteafricanos ante Noruega

El atacante bético Ez Abde había sido vital a los ocho minutos del amistoso ante Noruega al robar un balón en la posición de lateral zurdo, recorrerse más de 40 metros y asistir en el segundo palo a Brahim Díaz, que batía al aún sevillista Örjan Nyland (que ya se ha anunciado que no renovará tras terminar contrato). Se trata del quinto pase decisivo en 37 encuentros con la selección absoluta de Marruecos, con la que también firmó dos tantos. Antes, había anotado dos tantos en tres partidos con la sub 20 y cuatro en siete choques con la sub 23 en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Amrabat jugó la segunda parte y Nyland, 72 minutos

Si Ez Abde partía este domingo como titular con Marruecos y tenía que ser sustituido por lesión tras el descanso por Soufiane Rahimi, su compañero en el Real Betis (aunque ya de vuelta de su cesión al Fenerbahçe) Sofyan Amrabat salía igualmente en el intermedio por Ayyoub Bouaddi, disputando la segunda mitad al completo. Por parte nórdica, Örjan Nyland certificó su estatus de titular bajo los palos del combinado de noruega jugando 72 minutos (cuando fue sustituido por Egil Selvik) en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, rebautizado como Sports Illustrated Stadium, que terminaría con 1-1 tras igualar Martin Odegaard a falta de un cuarto de hora para la finalización del mismo.