El Sevilla hace oficial la salida de Orjan Nyland, pero le encarga un último servicio

El portero de 35 años se marcha después de pasar tres temporadas en Nervión, pasando desde el protagonismo de su primer curso al ostracismo de esta última campaña, lo que no ha evitado que su nombre pase a engrosar los libros de historia mundialista en el Sevilla FC (y la tesorería del club, por añadidura)

El Sevilla FC despidió la temporada el pasado sábado, con una intrascendente derrota ante el RC Celta de Vigo en un encuentro lleno de despedidas en el club nervionense, pues el próximo 30 de junio terminan contrato César Azpilicueta, Orjan Nyland, Nemanja Gudelj, Alexis Sánchez y Adnan Januzaj, más los cedidos Batista Mendy, Odysseas Vlachodimos y Neal Maupay.

En este sentido, hace tiempo que es conocido la salida de la gran mayoría: sólo el polivalente jugador serbio tiene opciones de renovar -su padre y agente está a la espera de que haya director deportivo en la entidad-, el defensor navarro ya anunció su retirada la semana pasada y el club nervionense ha anunciado en la tarde de este lunes que el portero noruego tampoco seguirá en la 26/27. Eso sí, a Nyland aún le queda por hacer un último servicio para el Sevilla FC.

El Sevilla se despide de Nyland y le desea suerte en el Mundial

"Gracias, Nyland, por defender nuestros colores durante estos años", ha manifestado la cuenta oficial del Sevilla FC en redes sociales, junto a un vídeo en el que se ven algunas de las mejores acciones del meta de 35 años en los tres cursos que ha pertenecido a la disciplina del plantel blanquirrojo. "¡Te deseamos mucha suerte en el Mundial!", ha añadido el mensaje institucional, confirmando así que se encuentra entre los 26 elegidos por el seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, para la cita que arrancará dentro de dos semanas en Canadá, Estados Unidos y México.

A pesar de su ostracismo en este tercer curso en el Sevilla FC, con sólo siete encuentros disputados tras perder el puesto en favor de Vlachodimos; de estar muchos meses sin jugar un solo minuto, desde inicios de diciembre hasta finales de mayo; y de despedirse con un error en el tanto de Ilaix Moriba que costó la derrota al Sevilla FC, Nyland ha conservado su rol de titular indiscutible en la selección de Noruega y jugará el primer Mundial de su carrera.

Al Sevilla FC, Nyland llegó a coste cero procedente del RB Leipzig y se marcha también como agente libre aunque dejando beneficios económicos que oscilarán en función del tiempo que aguante en el Mundial. El de Volda dice adiós a Nervión tras disputar 66 encuentros oficiales, con 85 goles encajados y 16 porterías a cero. Tras el Mundial deberá buscar un nuevo club que unir a su extenso currículum: Molde FK, IL Hodd, FC Ingolstadt 04, Aston Villa, FC Reading, AFC Bournemouth y Norwich City, además de Leipzig y Sevilla.